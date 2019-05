Paulina Rubio tiene el sueldo embargado: no ha visto ni un euro de 'La Voz'

Paulina Rubio vino a España hace unos meses a trabajar como 'coach' en el talent musical 'La Voz' (Telecinco). La mexicana llegó para triunfar, para ser una de las estrellas de la cadena y, cómo no, para ganarse un buen sueldo. Pero al final ni una cosa ni la otra.

Paulina Rubio tiene el sueldo embargado

A la exitosa cantante le ha salido todo mal desde que pisó nuestro país: no solo no ha visto ni un euro de su sueldo en Mediaset, sino que además no ha parado de recibir críticas por su labor en el programa.

Paulina Rubio tiene su sueldo embargado desde el 6 de mayo por el Juzgado de Primera Instancia de Madrid, detalla la revista 'QMD'. Y no solo: cualquier pago que reciba a partir de ahora, tanto de exclusivas como de derechos por sus canciones, será retenido.

Todo ello porque la mexicana debe al menos 44.512,72 euros más 13.373,73 euros de intereses y costas provisionales.

Demandas perdidas

Paulina ha llegado a esta situación tras perder varias demandas contra programas de televisión y paparazzis.

En el año 2005, la cantante decidió demandar a varios programas de televisión en los que, según su abogado, se había vulnerado el derecho a la intimidad y al honor de su cliente, recoge el citado medio.

En la demanda estaban Telecinco y Antena 3, pero llegó a un acuerdo con las cadenas para solucionar el pleito. Algo que no hizo contra numerosos paparazzi, a los que acusó de haberla grabado junto a una chica en Miami. La cantante les reclamó entonces 600.000 euros de indemnización.

La demanda fue desestimada, y en 2009 condenaron a Paulina a pagar las costas del juicio, pero nunca lo hizo.

En cambio, ahora que ha llegado a España no le ha quedado otra que pagar, obligada eso sí.

¿Te esperabas esto de Paulina?