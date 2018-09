Patricia Conde rompe su silencio y carga contra su exmarido, Carlos Seguí

La batalla judicial entre la actriz y presentadora y su exmarido, el empresario Carlos Seguí por la custodia de su hijo Lucas continúa desde que se divorciaron en el año 2014. Hace poco Patricia Conde explicó que desde entonces, tiene la custodia total del pequeño y reveló: “El padre de mi hijo disfruta de un régimen de visitas y pasa una pensión de alimentos a su hijo que no llega ni para pagar la quinta parte de sus gastos. No quise solicitar una cuantía mayor”.

La respuesta de su exmarido y padre de su hijo no se hizo esperar: “Ella me pidió 5.000 euros al mes para nuestro hijo y justificó los gastos: más de 1.000 euros en ropa y otros más de 1.000 para comer, por ejemplo. Finalmente se decidió que yo abonaría 800 euros al mes”.

Ahora la presentadora ha decidido romper el silencio al que nos tenía acostumbrados durante estos cuatro últimos años y aprovechando su presencia en el FesTVal de Vitoria ha negado las palabras de Seguí. Harta de la situación que arrastran desde hace años, ha estallado y cargado contra su ex: “Vamos a ver cuando una persona se dedica a lo que yo me dedico desde hace 20 años, cuando no he tenido ningún problema con nadie, he hecho mi trabajo, cuando he llegado puntual a los sitios, donde he hecho lo que se me ha pedido, nunca he tenido un problema con nadie, con ninguno de mis novios, ex novios, con nadie del trabajo....”.

Después acusaba a su exmarido de mentiroso: “Tú imagínate que llega alguien y decide hacer lo que hace que es contar mentiras a través de un amigo periodista para fastidiar a esa persona. Creo que no hay que darle bombo ni importancia ni creerse lo que dice esa persona porque afortunadamente soy económicamente independiente desde hace muchos años. Yo nunca le he pedido a nadie pero más que nada porque tengo unos principios y me daría mucha vergüenza y sabiendo cómo es … la gente… cómo me voy a atrever a hacer algo así, sabiendo como es, que lo va a contar a los cuatro vientos, cómo voy a hacer algo así. Yo siempre he dicho si tú tienes algo que decir de mi demuéstralo”.

Patricia Conde: “No soy como él. Nunca he tenido la necesidad de mentir para crearle problemas a nadie”

Patricia ha seguido cargando contra Seguí: “Nunca he tenido la necesidad ni me sale de dentro porque no soy así de mentir para crearle problemas a nadie. Cuando una persona es así, porque es su naturaleza y sabes que no va a parar nunca, yo lo hago público y digo esto es así, y diga lo que diga, saliendo de esa persona y de ese medio de comunicación, yo no me creería nada. A mí que me dejen seguir trabajando que es lo único que he querido hacer toda mi vida y divertirme con ello, y querer a los que me quieren y ya está, tener una vida sencilla, normal, sin polémicas y sin historias, como siempre en estos 20 últimos años de vida pública ha pasado pero si es que si estoy callada durante 5 años y me están dando por todas partes y publicando tantas mentiras, ¡coño!, pues porque cuente la verdad un día hasta aquí, pues ya está, no pasa nada. He ganado todos los juicios y todo legalmente por debajo y en silencio y ya está. Es que no veo nada mas donde rascar”.

Cruce de acusaciones y denuncias desde su divorcio

La pareja se casó en el año 2012 después de un fugaz noviazgo de año y medio. Desde que se divorciaron en 2014, Patricia y Carlos mantienen una dura batalla judicial. Él acusaba a la presentadora de querer quedarse con su dinero, obtenido a través de fructíferos negocios levantados en Mallorca; y ella le denunció por maltrato psicológico, pero Carlos quedó absuelto.

En junio de 2018, salió a la luz que solicita para Patricia dos años y siete meses de prisión por un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos y una multa que asciende a unos 6.850 euros.