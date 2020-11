Isabel Pantoja: los objetos de Paquirri que se niega a devolver a los Rivera Ordóñez

Isabel Pantoja sigue en sus trece con el escándalo de la herencia de Paquirri. Este jueves se acababa el plazo para que la tonadillerarespondiera al requerimiento notarial que Cayetano Rivera y Francisco Rivera habrían interpuesto a la tonadillera para recuperar sus cosas.

Pantoja se niega a entregar los objetos personales de Paquirri a sus hijos, fruto de su relación con Carmina Ordoñez.

Tal y como informan Semana y Hola, la cantante no aceptaría la entrega de estos enseres ya que asegura que la petición se basa en un documento privado del año 1987, pero que no recuerda haber firmado este documento, por lo que se remite a la escritura de partición. En dicho documento, no aparecerían estos enseres y sí los bienes económicos. No obstante, sí que firmó dicho documento. Concretamente, el el 24 de septiembre de 1987.

Los objetos de Paquirri que Isabel Pantoja se niega a devolver

Como te decíamos, la Panto se niega a devolver los enseres que Paquirrí habría dejado en herencia a sus hijos. Recordemos que dijo hace años que se los habían robado de Cantora, aunque finalmente se descubrió que no era así.

Recogemos los enseres que el torero dejó en herencia y que nunca llegaron a manos de sus dos hijos mayores:

Ropa y utensilios de toreo: "Dos vestidos azul pavo y oro sin estrenar; un vestido corinto y oro, un vestido turquesa y oro, dos vestidos goyescos y un traje corto usados; un capote de paseo negro y oro sin imagen, un capote de paseo azul y oro sin imagen; dos camisas blancas de toreo; una capilla portátil con la cruz de Caravaca, dos medallas con cordones y un crucifijo; un fundón de piel para su hijo mayor, Francisco Rivera, las espadas y un descabello; 12 capotes, a repartir de entre los 24 existentes, sorteándose a razón de seis por cada hijo y el Sr. Rivera Pérez, y 4 muletas repartidas como en el caso anterior", detalla Semana.

Cabezas de toro: "Una cabeza de toro, a escoger de las que se lidiaron en la corrida de la Beneficiencia, y es resto de las cabezas sorteándose en dos lotes, uno de ellos para los hermanos Rivera Ordóñez".

Armas: "Un rifle anestésico, un proyector y una escopeta Aya, calibre 12".

Máquina de cine S-8.

Un tomavistas.

. Una tabaquera con los nombres de Carmina y Antonio.

¿Recuperarán su herencia de Paquirri algún día?

Los hermanos Rivera Ordoñez llevan muchos años luchando por recuperar los enseres que Paquirri les dejó en herencia. Ahora han vuelto a la carga después de que Kiko Rivera encontrara todos ellos en Cantora, escondidos en una habitación, el pasado 2 de agosto.

Ahora, y tras la negativa de Pantoja, los hermanos pueden recurrir por vía penal. Veremos cómo acaba esto. Mientras tanto, la tonadillera parece estar pasándolo fatal.