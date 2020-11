Kiko Rivera destroza a Isabel Pantoja: "Me ha robado, tiene un problema con el dinero"

Desde hace unas semanas la familia Pantoja ha ocupado los titulares de multitud de medios de comunicación tras la exclusiva que dio Kiko Rivera sobre su madre. Aunque muchos pensaron que la primera aparición del dj y cantante era para ganar dinero, lo cierto es que toda la trama se ha convertido en una completa caza de brujas contra la tonadillera.

Después de unas semanas de reproches, mentiras, engaños e incluso faltas de respeto entre madre e hijo, se ha descubierto cuál es el trasfondo de la fea disputa familiar: la herencia de Paquirri. "Si fuera por mí, lo frenaba ahora mismo. Para mí esto es lamentable, pero tengo que luchar. La herencia me da igual, lo que no quiero es que me hayan metido en un marrón que no es mío. Es tan sencillo como que mamá marque un teléfono. Estoy muy dolido. Mi conciencia está muy tranquila y yo no he mentido. No eches la culpa a mi mujer, mamá", reveló en una llamada telefónica con su hermana en 'La casa fuerte'.

El paripé de Isabel Pantoja

El principal motivo de conflicto entre madre e hijo es por la herencia de Paquirri y, en concreto, por la repartición de la finca Cantora, situada en Medina Sidonia (Cádiz). Un año antes de morir, el 30 de abril de 1983, Francisco Rivera Paquirri contrajo matrimonio con Isabel Pantoja y ese mismo día, horas antes de pasar por vicaría, él redactó y firmó ante notario su testamento.

Es una vergüenza ver como #Kikorivera destroza a su madre. ¡Qué se ponga a trabajar. Todo lo que tiene es gracias a ser el hijo de #IsabelPantoja Y encima dice q no le importa el dinero ni la herencia....Destrozar a una madre es antinatura #CantoraLaHerenciaEnvenenadapic.twitter.com/vfrcfT5oJ5 — Aurelio Manzano (@aureliomanzano) November 13, 2020

Así, el torero dejó el 45% de sus bienes y la finca La Cantora quedaban para la cantante y el dj. En la actualidad, ella es propietaria del 52,40% de la propiedad y su hijo del 47,60% restante. Él quiere vender para liquidar sus deudas, pero su madre no, aunque Kike Calleja ha revelado en 'Sálvame' que durante las últimas horas la tonadillera habría cambiado de opinión.

Por todo el revuelo formado, Mediaset ha querido sacar tajada del asunto y ha emitido este viernes 13 de noviembre, 'Cantora: la herencia envenenada de Paquirri', un programa especial sobre la familia donde Kiko Rivera ha acudido para hablar sobre todos los trapos sucios que le quedan por descubrir y enterarse en directo si su madre le hizo la trece-catorce en algún momento.

"Me han estafado y me han robado parte de mi herencia. Definitivamente no voy a poder perdonar a mi madre después de todo lo que me ha hecho. No existe explicación lógica, solo que tiene un problema con el dinero. Creo que antes piensa en el dinero que en sus hijos. Todo lo que me ha dicho siempre ha ido a misa, he confiado todo en ella y me he llevado una hostia tremenda. No puedo asimilar lo que he leído. Mi madre no ha tenido corazón y todo lo que ha hecho conmigo durante mi vida es un paripé", ha comenzado Kiko muy duro sobre Isabel Pantoja. "Una madre normal no le haría esto a su hijo. Según los papeles que tengo, mi madre no me quiere", ha añadido.

El dj ha asegurado que nunca firmó ningún papel a sabiendas y que su madre siempre ha hecho un teatro cuando ha hablado de las adicciones de su hijo. "No sabe ni cómo se llama mi médico", ha revelado muy emocionado. Además, el 'niño del alma' de Isabel ha remarcado varias veces que ella siempre ha "antepuesto el dinero a todo lo demás". "Jamás me hubiera me imaginado que me iba a pasar esto, pero los papeles no mienten. Solo le preguntaría 'por qué' ha hecho todo esto, ha añadido.

Kiko Rivera, tajante

Sobre su familia ha revelado que nunca le dejaron tener relaciones con sus primos o sus abuelos. "Desde pequeño me vendieron que ese lado era lo malo y yo he sido una máquina, pero me he dado cuenta de que eso no era verdad. Según la información que tengo mi madre no es buena persona y lleva 34 años sin ser buena conmigo", ha explicado.

"Yo no estoy aquí por dinero. No me importan ni los relojes, ni las cajas fuertes ni nada de eso. Solo tengo el dolor de un hijo que ha sido traicionado por su madre.Quiero que esto se solucione en casa, pero todo depende ella. No quiero llevar el tema ante un juzgado, pero si es necesario lo haré", ha dicho muy seguro Kiko.