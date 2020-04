Pablo Motos critica a Pedro Sánchez en 'El Hormiguero' por su gestión del coronavirus

La relación entre Pedro Sánchez y Pablo Motos no es muy buena. De hecho, él se ha encargado de hacer públicas varias veces las negativas del presidente de España de acudir a 'El Hormiguero', al contrario que sí hicieron los demás líderes antes de las elecciones generales.

Asimismo, a finales de marzo, el presentador de Antena 3 se reía de Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, por sus continuas críticas a las donaciones de Inditex.

Este martes, sin embargo, las críticas de Motos hacia Sánchez han sido más diluidas, pues no se ha referido a é directamente aunque sí entre líneas.

Pablo Motos critica al Gobierno por su gestión del coronavirus

Motos hizo una crítica en su programa sobre la gestión del coronavirus por parte del Ejecutivo. El presentador explicó cómo funcionaba el trabajo en equipo utilizando como analogía a los peces blancos:

"Cuando son atacados, se mueven todos a la vez simulando la silueta de un escualo con la boca abierta hacia el pez que les está amenazando. Si lo observas con detenimiento, verás que los peces se mueven a la vez. (...) Este misterio de la naturaleza demuestra lo bien que funciona el trabajo en equipo cuando el enemigo es grande. ¿Sabéis por qué? Porque no hay egoísmo. Me pregunto si los políticos podrían aprender de los peces. ¿De verdad los políticos no vais a trabajar en equipo para mejorar la vida a la gente?", dijo Motos.

"Lo cierto es que para que haya un equipo de verdad tiene que haber una propuesta honesta, sin politiqueo, tiene que haber respeto al adversario y tiene que existir la voluntad de que en un equipo de verdad gana la mejor idea, no la que dice el que manda, y más si el que manda lleva ya muchos errores cometidos. Quizá ha llegado el momento de afrontar la realidad, olvidar los egoísmos y ser un buen pez blanco», finalizó.

