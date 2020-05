El rifirrafe público entre Pablo Iglesias y Marcos de Quinto: "Payaso, a mucha honra"

Los políticos no dejan de sorprendernos, para mal, la verdad. En vez de proponer medidas para ayudar a combatir la tremenda crisis sanitaria y económica que tenemos encima, se dedican a insultarse públicamente unos a otros.

El último suceso de este estilo ha sucedido este lunes. El dirigente y diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto ha afirmado que, en el contexto actual de la crisis del coronavirus, España no se puede permitir tener a un "payaso" como Pablo Iglesias de vicepresidente del Gobierno, y ha apostado por "un pacto entre partidos serios".

"España está ante una de las crisis mas graves de su historia y no podemos permitirnos (como dice Girauta) estar a expensas de este payaso de vicepresidente que tenemos. Basta que la UE vea sus vídeos... O se hace un pacto entre partidos serios, o esto se va a pique", señaló De Quinto la pasada madrugada a través de su cuenta de Twitter.

España está ante una de las crisis mas graves de su historia y no podemos permitirnos (como dice @GirautaOficial) estar a expensas de este payaso de vicepresidente que tenemos. Basta que la UE vea sus videos...O se hace un pacto entre partidos serios, o esto se va a pique. https://t.co/gZUmsVzze2 — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) May 10, 2020

Pablo Iglesias y Marcos de Quinto, rifirrafe por lo de "payaso"

Aunque a Marcos de Quinto puede que no le falte razón, las formas, quizá, no han sido las correctas. No obstante, Pablo Iglesias se ha sumado a lanzarse al barro y ha contestado públicamente al de Ciudadanos a través de sus redes sociales:

"Hay pocas profesiones más hermosas y dignas que la de payaso. Si defender el Ingreso Mínimo Vital y la justicia social en Europa me da el honor de serlo, solo puedo decir: Payaso a mucha honra, señor de Quinto", ha escrito junto a la imagen de la película Joker, un payaso psicópata y asesino.

Hay pocas profesiones más hermosas y dignas que la de payaso. Si defender el Ingreso Mínimo Vital y la justicia social en Europa me da el honor de serlo, solo puedo decir: Payaso a mucha honra, señor de Quinto. pic.twitter.com/Uk6R2pAjnZ — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) May 11, 2020

Como España es como es, este rifirrafe está siendo lo más comentado del día en las redes sociales. Muchos no entienden que el vicepresidente del Gobierno haya entrado en el juego y más aún usando una foto de un personaje psicópata asesino.

¿Tú qué opinas?