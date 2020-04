La influencer Marta Pombo, criticada tras cargar contra la gestión del Gobierno

Marta Pombo, influencer y hermana de María Pombo, se ha animado a comentar la actualidad política en sus stories de Instagram.

La joven, de 27 años, que se casó recientemente con Luis Giménez, a pesar de los rumores de infidelidad de él, está siendo muy criticada en Twitter por las afirmaciones que ha realizado sobre la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus.

La influencer Marta Pombo, contra el Gobierno: "¿Empezarán a quitarnos nuestro dinero?"

Marta Pombo, que tiene 397.000 seguidores en Instagram, ha asegurado que tiene miedo de que el Gobierno nos empiece a "quitar dinero" de nuestras cuentas: "¿Empezarán a quitarnos nuestro dinero? Tengo amigos que trabajan en banca y les han pedido listas de nombres de las personas que tienen más dinero en sus bancos", asegura.

Preocupada por la nueva limitación de WhatsApp

También afirma sentirse preocupada por la limitación de whatsapp a la hora de reenviar mensajes:

"Nos dirigimos hacia Venezuela"

Y asegura que nos "dirigimos hacia Venezuela".

"Facha, fascista"

La influencer ha recibido numerosas críticas, tanto en Instagram como en Twitter. Y ha contestado con este storie: "A todos los que me llaméis facha, fascista, hija de Franco o cualquier otro tipo de insulto no os preocupéis, que lo de bloquear gente se me da muy bien".

Marta Pombo ha creado un gran revuelo en Twitter

Estos stories han pasado de Instagram a Twitter, donde la joven ha sido muy criticada. Recogemos algunos de los comentarios:

Que Marta Pombo se dedique a expandir bulos desde una cuenta con casi 400.000 seguidores es un problema, sí; pero lo realmente grave es que una gran parte de esas personas le den credibilidad a sus palabras. pic.twitter.com/sKi3NeuTSb — Diego Delgado (@diegodelgom) April 21, 2020

Literalmente Marta Pombo ha dicho en stories a sus 400k seguidores que sus amigos banqueros le han dicho que el Gobierno les está preguntando por los nombres de las personas con más dinero en el banco, que la persecución a los ricos es real con este Gobierno comunista — carla (@carlarperez98) April 21, 2020

Me encanta que la pombo crea que para saber quienes tienen patrimonio el gobierno llama a un banco y le dice a un trabajador random "oye hazme una lista de la gente que mas pasta tiene en tu ofi. Sí, en un post it mismo me va bien. Gracias". https://t.co/JR9LZiqnUI — Jesuchrístopher 🌈 (en casa 🏡) (@christocasas) April 21, 2020

Las Pombo, Marina Yers, Pelayo Díaz, Violeta Magriñan... Hacemos famosos a cada gilipollas que así nos luce el pelo, de verdad, pensad en el poder que tiene vuestro tiempo y vuestro "follow" y no hagáis famosos y ricos a gente que sencillamente es imbécil. — La abuela Mari (@Paula_Aluap_9) April 21, 2020

las Pombo después de hablar con sus amiguis banqueros pic.twitter.com/F3HzXImBhV — La Tetecio (@LTetecio) April 21, 2020

