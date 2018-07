Mariano Rajoy, de caminata con el marido de Ana Pastor mientras se votan las primarias del PP

Mientras el PP se juega su futuro en la votación de las primarias, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha sido fotografiado junto a su amigo José Benito Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Marín y marido de la presidenta del Congreso, Ana Pastor; haciendo una de las rutas que tanto le gusta hacer por Galicia.

Según se puede ver en la imagen que ha compartido el usuario Juan Manuel Fajardo e Twitter, Mariano Rajoy camina con gesto desenfadado, y va vestido con polo rojo, pantalón corto azul y zapatillas. En el texto que acompaña a la foto, el usuario se pregunta si el expresidente no tenía que estar trabajando en Santa Pola.

A Mariano le gusta hacer este tipo de rutas, su preferida es la Ruta da Pedra e da Auga, cuando está en su ciudad natal, y ya le hemos visto en ocasiones anteriores ir acompañado de su amigo José Benito Suárez.

Rajoy camiñando co marido de Ana Pastor en lugar de votar nas primarias do PP, digo eu este non tiña que estar currando en Santa Pola, pouco lle durou a ansia pola reincorporación . pic.twitter.com/UfSjfrV3a1