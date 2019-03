La verdad sobre la inminente salida de María Teresa Campos de Mediaset

Aunque la subasta le haya dado muchas alegrías a María Teresa Campos, lo cierto es que parece no estar atravesando su mejor situación.

Desde la abrupta cancelación de Qué tiempo tan feliz en marzo de 2017, se está especulando con la retirada de la periodista de la televisión y, en concreto, de Telecinco.

Según citaron varios medios, el contrato de María Teresa con Mediaset finalizaba este 4 de marzo, y la cadena habría decidido no renovar. Además, al tiempo estaba recibiendo varias ofertas de Canal Sur y de Telemadrid.

¿Sigue con Mediaset?

Aunque María Teresa no suele entrar en polémicas, esta vez sí que lo ha hecho a través del programa de radio Es la mañana de Federico.

"No es cierta esa información. No he terminado la relación contractual con Mediaset", aseguró la presentadora a la subdirectora del magazine, Isabel González. María Teresa asegura que su intención es volver en un futuro próximo.

La pareja de Edmundo Arrocet cuenta que todos los rumores han sido una invención.

Posibles proyectos futuros

En medio del cruce de versiones sobre la situación profesional de la periodista, comienzan a cobrar fuerza las informaciones que apuntan a que María Teresa podría presentar un programa de entrevistas, o de hacer entrevistas sueltas y enmarcarlas en alguno de los espacios de Mediaset, tal vez en 'Sálvame'.

Desconcierto generalizado

Por el momento todo son elucubraciones. El entorno de María Teresa prefiere guardar silencio, ya que la periodista es muy sentida y estas cosas suelen pasarle factura anímicamente.

La única certeza es que la hija de Terelu Campos asegura que sigue ligada a Mediaset. Veremos qué acaba ocurriendo con todo esto.

¿Te daría pena si María Teresa dejase la televisión?