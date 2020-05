El dato más esperado del hijo de Malú y Albert Rivera, al fin revelado

Malú (38) y Albert Rivera (40) han llevado su relación sentimental siempre con discreción, y también la llegada de su hijo. El bebé nacerá a finales de mayo y seráel primer hijo para la cantante mientras que para el expolítico se tratará del segundo, ya que ya tiene una hija, Daniela, de 8 años, fruto de su relación con Mariona Saperas.

La cantante, que está muy activa en redes sociales últimamente, intervino este jueves en 'El Hormiguero' para hablar de su embarazo. Y reveló el dato más esperado: el sexo del bebé.

El dato más esperado del hijo que esperan Malú y Albert Rivera

Malú hizo una videollamada con Antena 3 para promocionar su nuevo tema, ‘Tejiendo alas’, una canción “dirigida a lo grandioso que te hace sentir ese cambio en tu cuerpo y esa nueva vida que nace dentro de ti”.

En la entrevista reveló que esperan "una niña", y que aún no tienen pensado el nombre.

Asimismo, dijo que le asusta en coronavirus pero que confía en el sistema sanitario español: "Confío en nuestra sanidad, en nuestros sanitarios y desde el primer momento mi médico me ha tranquilizado. La idea de meterte en un hospital da miedo, pero me da más miedo cogerlo (el coronavirus) en sí que contraerlo en un hospital. Todavía queda un poquito. Con suerte nos saltamos la pandemia".

El primer sonido que oye un ser humano es el corazón de su madre #QuédateEnCasaEH24pic.twitter.com/KEZtsaxuCw — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 30, 2020

Un confinamiento en familia

Malú está pasando este confinamiento con su familia, y también con su sobrino, de dos años: “Mi gato lleva un confinamiento terrible. Los gatos son muy tranquilos y éste no baja a la planta de abajo para no ver al niño. Está confinado de verdad”.

Malú: "Estoy más gorda y con ganas de llorar"

Malú, que se encuentra confinada en casa para evitar contagiarse de coronavirus, habló por primera vez de su embarazo en redes sociales hace unas semanas.

"Tengo que cuidarme de no contagiarme y no salir. Parece ser que no daña aparentemente al bebé, pero todavía no hay demasiados estudios muy claros y no se sabe muy bien. Así que no salgo nada, por si acaso", dijo.

Malú asimismo aseguró que su embarazo "va muy bien": "Desde el principio ha sido fácil, he tenido mucha suerte, porque afortunadamente no ha sido de vomitar, sino genial".

Tan bien le sientan las comidas que no para de comer: "Estoy cada vez más gorda, con barrigón, hay días que me cuesta un poco más, pero estoy encantada y está siendo muy fácil. Ahora que en vez de confinados estamos confitados, y yo tengo muchas ganas de comer y de llorar... ¡Tengo las hormonas...!", dijo.

Una relación que va viento en popa

El hijo que espera la pareja pone el broche de oro a una relación que se hizo oficial el pasado verano, cuando Rivera salió del hospital, acompañado por Malú.