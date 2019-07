El misterioso viaje de Lara Álvarez a Marruecos: ¿nuevo novio a la vista?

Nada más finalizar la última edición de 'Supervivientes', Lara Álvarez decidió poner tierra de por medio e irse a Marruecos.

La presentadora del reality de Telecinco está en uno de sus mejores momentos profesionales. De hecho, su éxito laboral ha propiciado que se haya comprado una casa y un cochazo bastante caros.

Sin embargo, en el terreno personal a la periodista no le va tan bien. Tras cortar con su ya ex Daniel Miralles desde Honduras no se le ha vuelto a conocer pareja. Pero que no se le conozca amor no significa que no exista. Esta duda sobre si Lara podría haber vuelto a encontrar el amor surge por su misterioso viaje a Marruecos: ¿quién es la persona que ejerce de fotógrafa? ¿Con quién ha ido Lara al país árabe?

El misterioso viaje a Marruecos de Lara Álvarez

La presentadora ha compartido en sus redes sociales nada menos que nueve fotos de su viaje a Marrakech. ¿Lo raro? Que ninguna de estas instantáneas es un selfie y que siempre aparece sola. Es decir, hay alguien que le está sacando las fotos. También cabe la posibilidad de que haya viajado sola, pero a juzgar por lo relajada que está posando todo parece indicar que ha ido con alguien muy cercano.

Un acompañante desconocido

A día de hoy no se conoce quién o quiénes han sido los acompañantes de la presentadora. Lo único que sabemos con certeza es que se lo ha pasado en grande.

