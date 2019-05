La gala 2 de 'Supervivientes 2019' de este jueves tuvo una ausencia marcada y una sonada traición a la protagonista del reality. Además, se produjo la primera expulsión y hubo nuevos nominados.

La ausencia de Lara Álvarez

Lara Álvarez no acudió a su puesto de trabajo como presentadora del reality desde Honduras.

Jorge Javier Vázquez, que tuvo una noche difícil al tener que controlar él solo todo desde plató, dijo que Lara se encontraba descansando por enfermedad, y que ésta no era grave: "No podrá presentar hoy desde Honduras. Quiero tranquilizar a su familia. Solo está indispuesta".

Al no estar Lara operativa, el presentador tuvo que poner orden desde Madrid durante toda la gala y controlar a los 18 concursantes, quienes, como sabemos, suelen olvidarse de mantener las formas.

Isabel Pantoja, traicionada

Isabel Pantoja se está ganando el sueldo, pues da juego y es la protagonista absoluta del reality. Este jueves vio cómo las Azúcar Moreno la traicionaban.

En la gala, la tonadillera vio cómo las hermanas Toñi y Encarna Salazar se la clavaban después de haberse reconciliado con ella. Le dijeron cosas como "altiva", "soberbia" o "estúpida".

Obviamente, esta traición le sentó fatal a la cantante: "Hemos tenido muchos días de convivencia para que me dijeran todo esto. De mí no van a escuchar nada, no voy a hacer ningún traje de nadie. Siento mucho haber oído esto. Me siento engañada".

Loli Álvarez, primera expulsada

La primera expulsada de esta edición fue Loli Álvarez. Ella pensaba que se volvía a España, pero no: su sorpresa y angustia fue mayúscula cuando se enteró de que tenía que pasar la próxima semana en una plataforma de madera en el mar, y sola.

Es el conocido como palafito, donde van los concursantes que son expulsados. Y una vez allí, tienen que volver a ser expulsados para regresar a Madrid.

Loli dijo de todo ("esto es el infierno", "me van a comer los pájaros"...) y se arrepintió de haber entrado en el reality: "Quién me mandaría a mí...".

Nominados

Los nominados de esta semana son Jonathan, Mahi, Carlos Lozano y Mónica Hoyos.

