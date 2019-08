Karmele Marchante rectifica sus declaraciones sobre Plácido Domingo: "No le acuso de abuso sexual"

Karmele Marchante ha estado en el ojo del huracán por sus últimas declaraciones sobre Plácido Domingo. La periodista, plenamente consciente de la tormenta mediática existente alrededor del artista, decidió contar su experiencia durante una entrevista con el cantante.

La que fuera colaboradora de 'Sálvame' dejaba leer entre líneas que Plácido Domingo intentó insinuarse de forma poco apropiada y que llegó, incluso, a invadir su espacio personal. Sus afirmaciones desencadenaron un sinfín de críticas, reproches e insultos que han obligado a Karmele Marchante a aclarar lo sucedido.

Antes de tuitear su rectificación, Karmele Marchante quiso quitarle peso a lo sucedido explicando que no iba a atender a televisiones ni nacionales ni internacionales. Su tweet aseverando que no iba a aparecer en los medios se publicó el 19 de agosto.

Ya he dicho NO a teles de aquí y de fuera. Y la primera patada a T5. ( que morrazo llamarme). No quiero MORBO. He contado un testimonio en primera persona. FIN💜

Aprovechó el momento para especificar que ella no acusaba a Plácido Domingo de abuso sexual en un intento de zafarse de la lluvia de críticas que la convirtieron en trending topic el día 19 de agosto. Aunque parecía el fin de su intervención en este tema, al día siguiente todo cambió.

ACLARANDO: no me gusta ser TT. No me incluyo entre las 9 mujeres denunciantes. No acuso a PD de abuso sexual. Relato en primera persona algo que A MI ME SUCEDIÓ. Los INSULTOS me resbalan y los halagos de mis amistades los aprecio. FIN