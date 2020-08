La reacción de José Manuel Soto al último vídeo de Miguel Bosé: "No está bien, necesita ayuda"

El último vídeo que Miguel Bosé ha publicado en las redes sociales ha sido de lo más comentado en este pasado fin de semana.

En él, se ve al cantante hablando a cámara y llamando a la concentración de los negacionistas del coronavirus que este domingo se celebró en la plaza de Colón de Madrid. Esto, negar la existencia de la covid-19 o criticar a las vacunas, es algo habitual en el cantante.

Y como no, las reacciones en las redes no tardaron en aparecer. Entre ellas, muchos memes y otras aludiendo al estado de Bosé. Uno de esos comentarios ha llegado de José Manuel Soto. El cantante sevillano, conocido por no morderse la lengua en las redes sociales, aseguró, tras ver el vídeo, que Miguel Bosé "necesita ayuda".

"No está bien, necesita ayuda"

"No sé muy lo que defiende Miguel Bosé, una teoría conspiranoica sobre las vacunas y el 5G, según creo, siempre me pareció un tipo libre y genial que ha influido mucho en la carrera de muchos artistas, tiene mi respeto y mi cariño, pero creo que no está bien y que necesita ayuda", ha publicado José Manuel Soto en un tuit.