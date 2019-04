La sensación de derrota de Jorge Javier Vázquez tras regresar a 'Sálvame' y 'Supervivientes'

Tras sufrir el ictus, Jorge Javier Vázquez regresó esta semana a su trabajo en Telecinco. Su primera aparición fue en la gala inaugural de 'Supervivientes 2019' este jueves, y después lo hizo en el 'Deluxe' el sábado.

Allí contó que, aunque se encuentra bien, no se siente feliz del todo.

La sensación de derrota de Jorge Javier Vázquez

"Por un lado, física y mentalmente estoy mejor que nunca, pero son 50 años… Estoy en un punto ahora como si me hubieran caído los años de golpe, tengo esa sensación", dijo al anunciar que no podía continuar con la gira de su obra de teatro 'Grandes Éxitos'.

Estoy en un punto ahora como si me hubieran caído los años de golpe, tengo esa sensación

"Tengo una sensación de derrota, porque he tenido que cancelarla definitivamente, tendré que lidiar con la sensación de haber perdido, era un sueño cumplido y hasta que tomé la decisión de cancelar la gira me pasé una semana que lloraba varias veces al día, por muchos motivos", añadió.

"Sobre todo, a mí me daba una pena tremenda por los compañeros de la función. He llorado muchísimo por tener que cancelar mi función. Pero por mucho que me cueste aceptarlo no puedo compaginar con esa intensidad teatro y televisión", sentenció.

Mensaje reivindicativo

Este fin de semana, además, 'Sálvame' cumple diez años, así que el presentador aprovechó para mandar un mensaje reivindicativo a algunos profesores de periodismo.

Me parece impensable que un profesor de una facultad cargue contra 'Sálvame'. Eso es que no tiene ni puta idea de televisión

Según él, algunos jóvenes le han llegado a decir que sus profesores menosprecian un formato televisivo como es 'Sálvame' y esto le molesta profundamente: "Me parece impensable que un profesor de una facultad cargue contra un programa como éste; debería estar fuera de la facultad porque no tiene ni puta idea de la televisión. No puedo llegar a entender que alguien que se dedique a esto no reconozca el mérito de ‘Sálvame’".

¿Qué opinas de Jorge Javier?