Jorge Javier Vázquez abandona 'GH VIP' y se enfrenta a su Navidad más triste

Jorge Javier Vázquez abandona el barco. El presentador de 'GH VIP' no estará más al frente del reality, al menos esta edición, tal y como anunció él mismo este jueves. El catalán tiene que volver a pasar por quirófano el próximo martes, 3 de diciembre, para ser intervenido nuevamente tras el ictus que sufrió en marzo.

Jorge Javier tiene que volver a operarse debido a una pequeña complicación con uno de los stent que le colocaron tras el aneurisma. De esta forma, el conductor abandona 'Gran Hermano' cuando el concurso más le necesitaba, pues el programa se encuentra envuelto en una polémica sin precedentes tras el caso de la presunta violación a Carlota Prado en la casa de Guadalix en 2017.

El grave suceso, que ha salido a la luz gracias al periodista Berto Molina, ha provocado que decenas de empresas hayan retirado su publicidad del espacio de Telecinco, lo que le puede pasar factura económica y moralmente tanto a Mediaset como al exitoso formato, que lleva emitiéndose en nuestro país ya 19 años. En el momento de escribir estas líneas, ya son 40 las empresas que han decidido no anunciarse en la franja en la que se emite el reality.

A partir de ahora y hasta el fin de esta séptima edición del VIP, el presentador de las galas de los jueves y los debates será Jordi González, y del programa de los martes correrá a cargo de Carlos Sobera.

La Navidad más triste de Jorge Javier Vázquez

Aunque el presentador bromeaba hace unas semanas con su próxima operación y le quitaba hierro al asunto con un "no hay mal que por bien no venga, ya no tengo que romperme la cabeza pensando dónde iré de vacaciones", lo cierto es que está preocupado.

A Jorge Javier no le importa tanto la intervención, sino lo que conlleva: "No me sentí mal por la operación sino por todo el proceso que podía volver a acarrear: otro mes de baja, el bajón emocional. Me ha costado asimilar que a lo mejor tengo que volver a operarme", dijo en su blog.

Aunque ha sido un palo, Jorge Javier está concienciado para pasar sus Navidadesmás tristes: "Desde el momento en el que admites que no manejas enteramente tu vida y que es una pérdida de tiempo revolverse contra la realidad se rebaja la ansiedad y aprendes a vivir de otra manera, más tranquila, más apacible, más placentera, incluso".

