Exclusiva: Nerea Garmendia y Jesús Olmedo se separan tras más de 10 años de relación

Jesús Olmedo y Nerea Garmendia han roto. Tal y como ha podido saber Vozpópuli, la pareja lleva separada unos meses antes de que el estado de alarma provocado por el coronavirus nos hiciera estar confinados y ambos han vivido la cuarentena en viviendas diferentes.

A esta pareja de actores les unía más diez años de amor, pero parece que la llama se ha extinguido para siempre. Se conocieron trabajando en una serie de televisión, pero al parecer su relación empezó antes de lo que muchos piensan.

Una tercera persona, ¿el motivo de la ruptura?

La expareja, que reveló en Diez Minutos que se habían casado en secreto (aunque de broma) hace ya más de nueve años, ha decidido poner fin a su 'matrimonio'. Según ha podido saber este medio por fuentes cercanas a la productora con la que Olmedo rueda actualmente Mercado Central, el actor habría conocido a otra mujer.

Aunque muchos aseguraban que eran la pareja perfecta, parece que no era oro todo lo que relucía. Y es que aunque Nerea le organizó una boda en Navacerrada en la que Jordi Rebellón les casó y en la que no faltó ningún solo detalle, el actor habría decidido comenzar una nueva vida.

A veces pasar tantas horas rodando juntos en una misma ficción puede hacer que, como dice el refrán, "el roce haga el cariño". Y eso es lo que supuestamente le ha pasado a Jesús, ya que algunos compañeros de profesión aseguran haberle visto muy cariñosamente con la actriz Marta Poveda, intérprete con la que comparte tramas en la serie de Televisión Española.

Un amor que supera la ficción

En el medio antes mencionado, los actores aseguraban que dentro de diez años esperaban estar juntos y felices, pero no ha podido ser. "Para mí el éxito es levantarme cada día con la persona que quiero", expresaba Jesús. Pero ¿a quién quiere ahora el intérprete?

Olmedo también aseguraba en una entrevista en Qué me dices, que "en una serie diaria se crean vínculos muy chulos cuando el factor humano acompaña". ¿Será verdad entonces que el actor ha comenzado una nueva relación con su compañera Marta? "A mí me da felicidad querer y que me quieran. No entiendo vivir sin amor, sin pasión. Para mí, la calidad de vida está en acostarme cada noche con quien quiero, y si es recíproco, ya ni te cuento", revelaba el intérprete.

A veces la vida da muchas vueltas y la ficción se convierte en realidad. Cuando Olmedo conoció a Nerea en la serie 90-60-90, los actores hacían de exnovios y se peleaban. Ahora, aquellas tramas pasadas se convierten en su propia vida. C'est la vie.