Las lágrimas de Isabel Pantoja al hablar con su hija: “Tu madre es la que te va a llamar y a esperar”

Después de la llamada de más de hora y media de Isabel Pantoja en directo en el programa de ‘Sálvame’, se ha vuelto a producir otra intervención telefónica de la tonadillera en Mediaset, esta vez con el programa de ‘Gran Hermano VIP 6’ para hablar con su hija y transmitirle su cariño, su apoyo y el de todos.

Un movimiento que Pantoja hizo, probablemente, después de ver cómo se anunciaba que le iban a poner a su hija su llamada anterior con Carlota Corredera, en la que habló de la mala vida que llevaba su hija por culpa de tener al lado a Dulce, que le permite todo.

La tonadillera, sabiendo que esa llamada podría desatar la ira de su ‘pequeña del alma’ y trastocar su concurso, prefirió levantar el teléfono y decirle lo mucho que la quiere y la ama y dejarle claro que no se olvide de que es su madre y va a estar siempre a su lado. Una llamada que acabó con las lágrimas de madre e hija.

La conversación se inició con un ‘hola, mi vida’ de Isabel Pantoja a su hija Chabelita, que incrédula, preguntaba por qué había llamado y su madre respondía: “Cariño, porque te amo, porque te quiero, porque sé que eres la más linda niña, porque eres mi vida y te vengo a dar fuerzas con todo el amor del mundo. Que tenemos todo, que queremos que te quedes... Te apoyamos a muerte, estamos contigo”.

Después la conversación se desarrolló así:

Pantoja: “Escúchame, vida mía”

Isa: “Te echo de menos. Me quiero ir contigo. Quiero irme contigo”. (Mientras lloraba desconsoladamente como una niña).

Pantoja: “Escucha a mamá, si conmigo vas a estar siempre. Yo voy a estar siempre contigo. Escúchame, tu corazoncito [refiriéndose a su hijo] estuvo conmigo, para que estés tranquila. Todo perfecto, todo divino. Te queremos todos. Estamos todos apoyándote”.

Isa: “Te quiero mucho, apóyame, por favor. Dale besos a Albertito”

Pantoja: “No te preocupes amor, le daré los tuyos, los míos y los de todos porque le adoramos. Escúchame, por favor, tienes que hablar con todos tus compañeros, mi vida. Ábrete, de verdad. Abre tu mente, tu corazón, abre tu corazón no solamente con una persona, no cariño, con todos. Son todos tus compañeros, mi vida, te van a ayudar y tu ayuda también todo lo que puedas. Tú sabes hacer las cosas muy bien y el día que tengas que salir, saldrás, ¿vale?”

Isa: “Vale”

Pantoja: “Por favor, se como tú eres de verdad, porque quien sabe cómo tú eres soy yo. Tu madre, (llora) que es la que más te quiere del mundo”

Isa: “Te quiero mucho, mucho, de verdad. Muchas gracias por llamarme, de verdad, no me lo esperaba para nada”

Pantoja: “Pues espérate siempre que tu madre es la que te va a llamar, es la que te va a esperar, es la que se muere por ti”

Isa: “Te necesito mucho de verdad”

Pantoja: “A mí me tendrás hasta el día que yo no esté en este mundo, siempre me vas a tener, siempre, cariño mío, porque te amo (llora). Te adoro”

Isa: “Te quiero mucho. Gracias por llamarme. Dales besos a todos”

Pantoja: “Te quiero, no me tiene que dar las gracias, yo no soy una vecina, ni una amiga, no, yo soy tu madre cariño (llora). Te adoro”

Isa: “Lo llevaba pidiendo un montón de tiempo. Es que de verdad, no me esperaba que me llamaras. Me hace mucha ilusión”

Pantoja: “Te quiero. Se fuerte. Ábrete, que vean lo divertida que eres. Te amo, te amo...”

Isa: “Y yo te quiero”.