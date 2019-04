Isabel Pantoja y Jorge Javier Vázquez no se soportan: los verdaderos motivos de su enemistad

Isabel Pantoja no deja de sorprendernos. Tras acudir a la final de 'GH Dúo' y aceptar concursar en 'Supervivientes 2019', ya la vemos capaz de cualquier cosa.

La enemistad entre Jorge Javier e Isabel Pantoja

Lo que más llama la atención del fichaje de la tonadillera es quizá todo el orgullo que ha tenido que dejar a un lado, pues tenía varias demandas contra Mediaset y además no soporta a Jorge Javier Vázquez, el presentador del reality y con quien va a tener que hablar casi a diario desde la isla.

Hoy indagamos en esta enemistad, que comenzó en 2003 y acabó en 2017. ¿Qué ocurrió entre ellos en esos años que les he llevado a no hablarse?

2003: se conocen (y todo bien)

Su relación comenzó en 2003, cuando la tonadillera y el presentador coincidieron en 'Sabor a ti' (Antena 3). En el programa, conducido por Ana Rosa Quintana, se encargó a Jorge Javier la 'misión' de entregarle un regalo a la cantante de parte de la cadena. Era un perrito.

Isabel recibió al animal muy contenta y agradecida. Le puso el nombre de Sisi.

2003-2011: no se hablan

En 2003, Isabel y Jorge se llevaban de maravilla, hasta que él comenzó a presentar el polémico programa 'Aquí hay tomate', con Carmen Alcayde. En ese espacio se daba a todo el mundo por igual, e Isabel no iba a ser menos.

Por aquella época, la tonadillera salía con Julián Muñoz, y era objeto de críticas y comentarios no amables por parte del programa.

2011-2012: reconciliación en 'Supervivientes' y Campanadas

Siete años después de aquello, Isabel Pantoja vuelve a acercarse a Mediaset: acepta acudir al plató de 'Supervivientes' para recibir a su hijo, Kiko Rivera, que concursaba en el reality.

Corría el año 2011, y ya ni Jorge ni Isabel eran los mismos que en la época del 'tomate'. Ella había acabado con el exalcalde de Marbella y él era una estrella consagrada en Telecinco, donde conducía 'Sálvame' y otros formatos de la cadena.

Ambos decidieron enterrar el hacha de guerra y olvidar el pasado. Y tanto la enterraron que hasta dieron la bienvenida al 2012 juntos con las Campanadas de Telecinco. La buena química entre Jorge e Isabel era más que evidente, de hecho él la llamaba, cariñosamente, Maribel.

Hasta se intercambiaban mensajes de buen rollo:

2014: cárcel y distanciamiento

De 2012 hasta 2014, cuando Isabel tuvo que ingresar en prisión, hubo un pequeño distanciamiento entre ambos debido a que la tonadillera era tema día sí día no en 'Sálvame'. Aunque Jorge siempre se quiso mantener al margen, al final su relación se fue distanciando, inevitablemente.

Poco antes de que Isabel ingresara en prisión durante casi dos años, el presentador le mandó un WhatsApp: "Hola, Isabel. Hace mucho tiempo que no hablamos y tampoco sé si te apetece hablar conmigo. Pero sí que me gustaría decirte que espero que todo esto pase lo antes posible y puedas volver a recuperar tu vida normal. Tengo ganas de verte".

La tonadillera respondió: "Gracias. Me extraña que ahora sea para ti Isabel", dijo la cantante, en alusión a que cuando eran 'amigos' él la llamaba "Maribel".

2017: Isabel le declara la guerra a Jorge Javier

Isabel salió de la cárcel de Alcalá de Guadaira el 28 de octubre de 2016, y en 2017 dio su primera entrevista en 'El Hormiguero'. Fue ahí cuando hizo un comentario despectivo hacia Jorge Javier.

La cantante estaba hablando con Pablo Motos de su perrita Sisi, la que le entregó Jorge Javier en 'Sabor a ti', y dijo que "la amaba a pesar de que viniera de donde vino". En todo momento se negó a pronunciar el nombre de quién se la había regalado. Aquí la tonadillera le declaró la guerra abiertamente al presentador.

2017: Jorge Javier carga contra Isabel

Tras escuchar lo que Isabel dijo de él, sin nombrarle, en 'El Hormiguero', Jorge Javier Vázquez pronunció un demoledor discurso contra su ex amiga 'Maribel'.

Esto fue lo que dijo, resumido:

Ayer, la señora Pantoja dio una entrevista a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’, una entrevista pactada en la que todo estaba estructurado y estipulado y ella. (...) Es muy de enviar mensajes, pero nunca da la cara, no te llama y te dice ‘estoy cabreado’, es su modus operandi: la cobardía. Si usted está enfadada conmigo me llama y me lo dice, pero si quería que me enterara de algo, de que usted y yo hemos roto relaciones desde hace tiempo, no hacía falta lo de ayer.

Yo vengo de trabajar, usted viene de la cárcel, del trullo

Le pregunta Pablo Motos quién fue la persona que le regaló a su perrita Sisi. Yo no le regalé la perrita, en aquella época trabajaba en Antena 3 con Ana Rosa Quintana y el equipo de ‘Sabor a ti’ decidió regalarle la perrita, yo se la entregué.

Me llamo Jorge Javier Vázquez, señora Pantoja. Dijo ella, 'a mi perrita la quiero aunque venga de donde venga' ¿De dónde vengo yo? Yo vengo de trabajar, usted viene de la cárcel, del trullo, del talego, que parece que viene de unas vacaciones de playa y le ha llovido, no señora, viene de la cárcel y en la cárcel a una no la meten porque desafine.

Debería agradecerme el trato que he tenido con sus hijos sobre todo en el ‘Deluxe’, porque han venido aquí y yo me los podía haber cargado, pero los he respetado por usted

Si tuviera un mínimo de dignidad, señora Pantoja, usted me hubiera llamado muchas veces por teléfono para agradecerme el trato que he tenido con sus hijos sobre todo en el ‘Deluxe’, porque han venido aquí y yo me los podía haber cargado, pero por respeto a usted, el que le tenía, he intentado que el paso de sus hijos por el ‘Deluxe’ fuera el menos dañino, si tuviera un mínimo de dignidad, hubiera descolgado el teléfono para darme las gracias.

Pero a usted no le importa nada de eso, a usted solo el importa facturar y cuando no se factura, usted no existe.

Me utilizó, me utilizó y una vez que no le sirvo me da una patada y me envía a la mierda, prefiero estar en la mierda que a su lado

Ocurrió una vez que vino a mi casa, que cenamos y le enseñé uno de los salones de mi casa (tampoco hay muchos) y su frase fue: ‘¡Qué bonito sitio para hacer una exclusiva!’. Esa es su vida, las exclusivas, facturar, vender, cobrar, vender, cobrar, es el hilo argumental de su vida. Pero yo ya no le sirvo, para usted soy un bono basura, he captado la idea, no se preocupe.

Le serví, cuando la entrevisté en ‘Supervivientes’, cuando dimos las Campanadas, le serví en aquella época porque quería meterse en Mediaset y cobrar. Y me utilizó, me utilizó y una vez que no le sirvo me da una patada y me envía a la mierda, prefiero estar en la mierda que a su lado.

Me da mucha alegría que descanse tanto entre concierto y concierto claro que después de estar en el trullo para la mierda de gira tiene. Pregúntese por qué.

2019: reencuentro en 'Supervivientes'

Nunca hubo respuesta por parte de Isabel Pantoja. Jorge Javier Vázquez, tras ello, se sentó en el 'PoliDeluxe' para acabar de rematar a la tonadillera.

Ahora, en apenas tres semanas, ambos volverán a verse las caras en 'Supervivientes'. Lo que es la vida... y qué malas son las deudas. El orgullo y amor propio son, quizá, solo exclusividad de los ricos.

¿Cómo creerás que será este reencuentro?