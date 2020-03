El fracaso de Isabel Pantoja en su regreso a los escenarios (y su monumental enfado)

Una de las grandes noticias musicales del año es la vuelta a los escenarios de Isabel Pantoja. Muchos de sus fans temían que el lucrativo contrato con Mediaset se tradujera en que su carrera musical pasase a segundo plano, pero parece ser que no va a ser así, al menos de momento.

La miembro jurado de la próxima edición del talent show infantil de Telecinco Idol Kids, se subió de nuevo a los escenarios, tras dos años, el pasado fin de semana en el Wizink Center de Madrid (antiguo Palacio de los Deportes).

A pesar de que los promotores aseguraban que había 'sold out', lo cierto es que había muchas butacas vacías, tal y como dejaron patente las cámaras de Socialité que ahí estaban. Además, el concierto no salió todo lo bien que ella hubiese esperado.

El fracaso de Isabel Pantoja en su regreso a los escenarios

Aunque Isabel Pantoja estuvo bien, bastante bien, se olvidó de la letra de una canción en más de una ocasión y tuvo muchos problemas de sonido y luces.

Tanto fue así que apenas se escuchaba a la tonadillera en las gradas más alejadas del escenario. El concierto fue interrumpido unos momentos por el coro del público que exclamaba "¡no se oye! ¡no se oye nada!".

"Pues estaréis sordos", contestó Pantoja, echando una mirada furtiva a su orquesta y al equipo técnico.

Pantoja, muy cabreada con los fallos de su concierto

A pesar de que los problemas técnicos no son del todo responsabilidad de la artista, lo cierto es que llevaban fallando más de dos meses y no se le puso remedio, tal y como ha asegurado este lunes el periodista Carlos Pérez Gimeno en Esradio.

"Después del concierto, fans y gente allegada a Isabel dijeron que el concierto fue low cost", ha añadido Daniel Carande. El periodista desveló también que "el cabreo detrás de bambalinas fue increíble. No llegó a reñir al equipo, porque no tenían culpa, pero un momento dado el coro cantó cuando no debía y la cara que puso fue la de querer dejarlo todo".

Quizá esto supone un antes y un después en la carrera de la cantante, que esperamos que remonte en sus próximos conciertos, ya que el último dejó mucho que desear al tratarse de una artista de primer nivel.