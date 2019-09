La puñalada de Isabel Pantoja a su hija Chabelita: la tonadillera rechaza acudir a la presentación de su single

La relación de Chabelita con su familia no pasa por un buen momento. La ahora cantante rebautizada como Isa P. ha presentado públicamente su single 'Ahora estoy mejor' en la discoteca Kapital de Madrid.

Durante la velada, Isa Pantoja ha vivido un momento de flaqueza cuando se ha dado cuenta de que su madre no había acudido al evento. Sin embargo, la tonadillera sí ha tenido tiempo para intervenir en directo en 'GH VIP 7' para apoyar a su sobrina Anabel Pantoja, que estaba nominada.

El dolor de Isa P. en su gran debut

Después de superar las dos millones de visualizaciones en YouTube y de haber generado un gran revuelo mediático, Isa Pantoja se ha plantado ante todos los medios presentes para cantar en directo. A pesar de la emoción inicial, su show se ha visto empañado por la ausencia total de sus familiares.

Su hermano Kiko Rivera y su cuñada Irene Rosales dijeron que no irían, ya que no mantienen una buena relación con Chabelita y pusieron excusas cuando fueron preguntados por la prensa. Sin embargo, nadie esperaba que Isabel Pantoja no acudiese al evento para apoyar a su hija en un día tan especial. Su ausencia ha sido un duro mazazo para Isa P. que, después de su actuación, ha abandonado el escenario entre lágrimas.

Nuestro redactor @juanig_97 ha visto de primera mano como @IsaPantojam ha abandonado entre lágrimas el escenario en la presentación de su single por la ausencia de su madre. Sin embargo, Isabel Pantoja sí ha intervenido en directo para apoyar a su sobrina Anabel en #GHVIPGala3pic.twitter.com/j3Dlh2y29r — Gritos (@gritos_vp) September 19, 2019

Isabel Pantoja sí muestra su apoyo hacia Anabel Pantoja

A pesar de haber faltado al evento de su retoña, Isabel Pantoja ha sacado tiempo para intervenir en directo en 'GH VIP 7'. La cantante ha dedicado unas palabras a su sobrina Anabel Pantoja que se jugaba la expulsión junto a la periodista Irene Junquera, que ha entrado al reality para darse a conocer ante el público de Telecinco.

Isabel Pantoja, a Anabel: "Salgas o no salgas esta noche para mí eres mi ganadora" #GHVIPGala3pic.twitter.com/IaM8JPhdip — Gran Hermano (@ghoficial) September 19, 2019

Aunque todo parecía indicar que Irene Junquera sería la expulsada, un giro dramático de los acontecimientos ha provocado que Anabel Pantoja haya sido la escogida para abandonar la casa de Guadalix.

Se nos va la Beyonsebe de Triana #GHVIPGala3pic.twitter.com/ABKLK9gYkx — Gran Hermano (@ghoficial) September 19, 2019

¿Prefiere Isabel Pantoja a Kiko Rivera?

Isabel Pantoja no ha apoyado de cara al público a su hija en su carrera musical. Sin embargo, cuando Kiko Rivera se estrenó como DJ, su madre no dudó en cantar con él a dúo para promocionar una de sus canciones. Además, la folclórica ha sido fotografiada como público en numerosas ocasiones durante los conciertos de su hijo.

Chabelita ya ha hablado varias veces de las diferencias de trato que sufría por parte de su abuela y de su tío Agustín Pantoja. La última vez que se pronunció sobre el tema fue en el programa 'Lazos de Sangre', en el que no dudó en arremeter contra el hermano de su madre.