Isabel Gemio tras su polémica con María Teresa Campos: "Doy mi carrera por terminada"

Isabel Gemio, de 60 años, está pasando por una mala época en lo personal y en lo profesional tras la polémica entrevista que le hizo a María Teresa Campos.

La presentadora enfadó a la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego tras recordarle su edad, un tema que no le siento nada bien, por el que le llamó "cerda". Además Gemio abordó otros asuntos como su relación y ruptura con Bigote Arrocet y las últimas polémicas que había protagonizado, entre las que se encuentra su enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez, algo sobre lo que se negó en rotundo a hablar. Además se la vio muy incómoda durante toda la grabación.

La entrevista ha dado mucho de qué hablar y desde entonces, las críticas contra Gemio han ido aumentado a pesar de que ella ha tratado de calmar las aguas y arreglarlo con Teresa pidiéndole perdón pero no ha sido posible.

El enfado de la matriarca del clan Campos es tal que la ha tachado de "mezquina", "gilipollas" y de haberla querido tender una trampa para así ella promocionar su programa 'Charlas con alma', que emite a través de su canal de Youtube, a su costa.

Isabel, exmujer de Nilo Manrique, asegura que desde entonces está siendo víctima de una campaña de acoso y desprestigio hacia ella, algo que ha puesto en manos de sus representantes legales para que esto cese.

Gemio: "Doy mi carrera por terminada, ya no espero nada"

Ahora Isabel Gemio ha concedido una entrevista a la revista '¡Hola!' donde ha anunciado para sorpresa de todos: "Doy mi carrera por terminada, ya no espero nada". Unas declaraciones en las que deja ver su bajo estado de ánimo.

Además, la periodista ha dado su versión de lo sucedido con la que era su amiga, Teresa. "Que no se le busquen los tres pies al gato, yo le hice una entrevista a María Teresa Campos en mi canal porque ella me había invitado al suyo y me pareció oportuno invitarla a ella. Lo hice desde el cariño y el respeto que le tengo".

Gemio ha señalado que su intención fue sacar "la parte divertida de Teresa" para sacar a relucir "la complicidad" que ambas comparten, pero lo que ocurrió fue totalmente lo contrario.

Isabel ha explicado el motivo por el que María Teresa Campos se mostró así y lo achaca a que estaba "cansada" porque "tuvimos que grabar en tres sets diferentes y la hicimos esperar una hora, por lo que le pedí disculpas".

"Nunca tuve ambición de nada"

El pasado 5 de enero, Isabel cumplió 60 años. En la entrevista han querido saber que tras una dilatada carrera y sus años de vida, qué echa de menos y qué le queda por vivir, a lo que ha respondido: "Estoy muy acompañada y con mucho amor y solo aspiro a vivir en paz. Nunca tuve ambición de nada. Y mi profesión me ha dado lo que nunca soñé ni planeé".

Después ha continuado diciendo: "Doy mi carrera por terminada, ya no espero nada. Solo quiero disfrutar de la calidad de vida que tengo, pasar mucho tiempo con mis hijos, mis amigos. Trabajar para la fundación. Seguir con mi canal de YouTube, Isabel Gemio Nex TV, que me permite escuchar a gente que aporta mucho. Voy a vivir, en definitiva. Solo echo de menos poder viajar".

A pesar de todo lo sucedido, Isabel asegura que vive "una de las mejores etapas" y que "nadie me la va a robar".