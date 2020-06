Hugo Sierra pregona su amor por Ivana: "Nunca he estado tan enamorado"

Hugo Sierra e Ivana Icardi vuelven a ser pareja como así lo ha confirmado él en una entrevista exclusiva a 'Lecturas'. “Nunca he estado tan enamorado”, confiesa ahora después de lo mal que se lo hizo pasar a la concursante argentina tras iniciar una relación en el reality y romper con ella a los pocos días sin darle ningún motivo, dejándola llorando por cada rincón de la isla.

El exnovio de Adara Molinero se ha mostrado arrepentido por habérselo hecho pasar tan mal. "Fui demasiado duro, no me justifico con nada, me he equivocado", ha señalado en la revista. Ahora está dispuesto a darlo todo para que su relación con la hermana del futbolista Mauro Icardi funcione.

Hugo también se arrepiente de no haber ido a la final de 'Supervivientes' y explica porqué lo hizo: "Me enfadé con Jorge Javier. 'Eres el gran perdedor', me dijo. Me dolió, me lo podía haber dicho en el debate. Esa es su opinión y la respeto. Le aprecio un montón, me llega más lo que él cree".

"Por Ivana estoy dispuesto a cambiar de vida"

El paso por el reality le ha servido al finalista para recibir una lección. "Me podía haber tomado con más calma las cosas y quejarme un poco menos", ha señalado. Su situación personal y el estrés que vivió en la isla le pasaron mucha factura y terminópagándolo con Ivana, la persona que más supo estar a su lado.

Icardi ha supuesto un soplo de aire fresco en su vida y asegura que ahora los dos están mejor que nunca. "Por Ivana estoy dispuesto a cambiar de vida, a vivir en cualquier lado", asegura el que fue ganador de 'Gran Hermano Revolution' (2018).

"Me habría gustado que el test de embarazo saliera positivo"

Incluso Hugo va más allá y ahora desvela: "Me habría gustado que el test de embarazo saliera positivo". Recordemos que mientras estuvieron en la isla, Ivana creyó que se había quedado embarazada y se hizo una prueba que dio negativo.

Hugo también ha confesado que estaba aterrorizado por su hijo Martín, fruto de su relación con Adara. "Tenía mucho miedo de que mi hijo no me reconociera", afirma. Tantos meses separado de él hizo que el concursante se martirizara por ello. Sin embargo, nada más verle la realidad fue otra. "Cuando me vio, se rió. Me dijo 'papá'".

Hugo habla de Adara: "Sabía que no éramos muy compatibles"

Sin embargo, asegura que con Adara ya todo se ha acabado y no tiene ningún tipo de relación, solo la estricta y necesaria es por el niño. "Estuvimos cinco minutos juntos con nuestro hijo", explica para después añadir: "La relación con Adara está terminada".

Ahora que ya ha pasado tiempo desde su ruptura con la ganadora de 'GH VIP 7' y ha encontrado de nuevo el amor confiesa: "Con Adara dejé pasar cosas que no debía haber hecho. Sabía que no éramos muy compatibles de carácter".

Hugo también ha hablado de cómo es su actual situación con su ex, Adara Molinero, madre de su hijo de un año y cuatro meses, y asegura que quiere dejar atrás sus discusiones y polémicas en la isla con la madre de Adara: "Elena me hizo mucho daño".