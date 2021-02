Todos tenemos en casa una nevera en la que conservamos en buen estado los alimentos y bebidas. ¿Crees que la estas sacando el máximo rendimiento? Pues la respuesta es negativa si en tu frigorífico no existe una sección entre las frutas y los yogures dedicada a albergar tus productos de cosmética. La nevera se ha reinventado. Ahora se ha convertido en un electrodoméstico beauty, como un secador o una depiladora, y debe ser la encargada de mantener a punto algunos de los productos de tu rutina de belleza.

El uso del frío no es nada nuevo, la experiencia y los consejos de la abuela ya nos habían hecho visitar la nevera en más de una ocasión. Uno de los trucos más generalizados es usar el contorno de ojos frío para desinflar la zona de la ojeras. ¿No lo has hecho nunca? Pues si pruebas una vez a mantenerlo en frío antes de utilizarlo, ya lo harás para siempre. Tampoco podemos olvidarnos de otro clásico, el remedio infalible de meter una barra de labios que se ha partido en la nevera durante unas cuantas horas para que las dos partes de unan de nuevo.

La diferencia es que ahora la nevera no se usa de forma puntual para un momento de emergencia, sino que se convierte en tu botiquín de belleza al que acudirás a diario para utilizar algunas cremas, maquillajes o cosméticos, ya que las bajas temperaturas alargan la vida de determinados productos, mejoran su función y evitan la aparición de bacterias dañinas. Está comprobado que utilizar un producto cosmético en frío puede ayudar a calmar y eliminar la hinchazón de la piel, a la vez que cierra los poros y proporciona un efecto relajante.

(Fuente: AMAZON) La nevera es tu nuevo complemento beauty

Puede que ya te hayas dado cuenta de ello porque su nuevo uso se ha hecho viral en las redes sociales gracias a celebrities e influencers. Eso sí, el último grito de las famosas no es usar la nevera habitual de sus cocinas, sino tener una versión mini en sus baños o tocadores donde guardar estos productos. Si estábamos acostumbrados a usar estas mini neveras para guardar latas o botellas de agua, ahora su función va a cambiar radicalmente.

Puedes pensar que esto de usar una mini nevera para guardar tus productos cosméticos está sólo al alcance de las estrellas, pero te equivocas por completo. La firma de accesorios de moda y belleza You Are The Princess, de venta en perfumerias Primor, ha lanzado un refrigerador de cosméticos en un tamaño bastante práctico y con un diseño original y colorista que cuesta 49,95 euros.

YOU ARE THE PRINCESS Mini nevera rosa. PVP: 49.95€

YOU ARE THE PRINCESS Interior de mini nevera para guardar cosméticos.

¿Qué cosméticos hay que guardar en la nevera?

Desde You are the Princess nos aconsejan almacenar en frío especialmente aquellos productos elaborados a partir de ingredientes naturales, aunque casi todos los cosméticos alargan su vida útil si permanecen a bajas temperaturas. “El hábito de guardar los cosméticos en la nevera es muy recomendable. De hecho, si lo hiciéramos más a menudo, la eficacia y duración de éstos sería mucho mejor”, explican desde la compañía. “Además de la sensación agradable y placentera que produce el frescor sobre la piel, las emulsiones que poseen principios activos pueden estropearse y verse afectadas si no se conservan en frío”.

(Fuente: Freepik/sanivpreto) El contorno de ojos es uno de los productos que debes guardar en la nevera

Para que sepas exactamente qué productos debes de conservar refrigerados, en Vozpópuli te hemos preparado la siguiente lista de la compra 'beauty' para llenar tu nevera:

Productos con ingredientes activos : los productos para el cuidado de la piel con una alta concentración de ingredientes activos como la vitamina C o el retinol tienden a descomponerse cuando se exponen a la luz solar directa y al calor. Es recomendable mantener estos ingredientes en un lugar fresco y oscuro.

: los productos para el cuidado de la piel con una alta concentración de ingredientes activos como la vitamina C o el retinol tienden a descomponerse cuando se exponen a la luz solar directa y al calor. Es recomendable mantener estos ingredientes en un lugar fresco y oscuro. Mascarillas : no importa cuál sea el propósito de la mascarilla: refrescante, tensora, antiaging... almacenar las face masks en la nevera aumentará sus beneficios.

: no importa cuál sea el propósito de la mascarilla: refrescante, tensora, antiaging... almacenar las face masks en la nevera aumentará sus beneficios. Bálsamos labiales : no es necesario tenerlos en la nevera durante todo el año pero cuando llega el verano puede ir muy bien ponerlos en frío para evitar que se derritan.

: no es necesario tenerlos en la nevera durante todo el año pero cuando llega el verano puede ir muy bien ponerlos en frío para evitar que se derritan. Contornos de ojos : todas las cremas que tengan efecto descongestionante y que sean para eliminar bolsas y ojeras funcionarán mucho mejor si están frías.

: todas las cremas que tengan efecto descongestionante y que sean para eliminar bolsas y ojeras funcionarán mucho mejor si están frías. Tónico : si lo utilizas recién sacado de la nevera volverás a sentir el mismo efecto que tiene el agua fría sobre tu rostro por las mañanas.

: si lo utilizas recién sacado de la nevera volverás a sentir el mismo efecto que tiene el agua fría sobre tu rostro por las mañanas. Maquillaje : algunos de tus productos de make up agradecerán que los guardes en frío. Por ejemplo, el eyeliner conseguirá un trazo más preciso y las barras de labios o las lacas de uñas te durarán más.

: algunos de tus productos de make up agradecerán que los guardes en frío. Por ejemplo, el eyeliner conseguirá un trazo más preciso y las barras de labios o las lacas de uñas te durarán más. Perfume: sí, hasta el perfume gana si lo conservas en la nevera ya que el aroma será más intenso.

Eso sí, tenemos que darte un consejo. De nada te valdrá mantener las cremas en frío si luego, cada dos por tres, se te olvida volverlas a meter en la nevera. Las fluctuaciones de temperatura no son nada recomendables para la estabilidad y eficacia de los productos cosméticos.

Atención también al congelador

En nuestro momento de cuidado personal no nos podemos olvidar tampoco del congelador. El responsable es el hielo ya que es un elemento que usado como primer paso en tu rutina de belleza puede favorecer mucho el aspecto de tu piel.

(FUENTE: Freepik/racool_studio) El hielo es muy aconsejable para cuidar el aspecto de tu piel

La maquilladora Cristina Lobato opina que el uso del hielo puede funcionar pero teniendo en cuenta siempre el tipo de piel. Las pieles sensibles o reactivas deben ir con cuidado para no aplicar el hielo directamente sobre la piel. “El hielo se puede integrar en la rutina de higiene facial, siempre y cuando éste vaya cubierto por una toalla o paño de algodón que proteja la piel del contacto directo”, explica la profesional.



Además, “es importante controlar los tiempos de exposición del hielo ya que pueden llegar a quemar la piel”, aclara la maquilladora. Realizar este paso de manera sensata puede llegar a ser beneficioso para preparar nuestra piel antes de la base de maquillaje. El frío ayuda a redefinir el poro y a atenuar su presencia en el rostro por lo que nuestra piel tendrá un aspecto más liso y definido, perfecto para aplicar el maquillaje.

Beneficios de aplicar frío sobre la piel

El frío es muy beneficioso para la piel y existen culturas que lo llevan utilizando desde hace siglos. Podemos agrupar las ventajas de las que nos podemos aprovechar en los siguientes tres grupos:

El frío activa la circulación sanguínea , lo que con el tiempo ayuda a rejuvenecerla. Una mala circulación se produce cuando las venas se inflaman y la sangre no puede circular libremente. Aplicar frío en la cara ayuda a deshinchar las venas y purifica el rostro. De esta forma conseguiremos un aspecto joven y sano.

, lo que con el tiempo ayuda a rejuvenecerla. Una mala circulación se produce cuando las venas se inflaman y la sangre no puede circular libremente. Aplicar frío en la cara ayuda a deshinchar las venas y purifica el rostro. De esta forma conseguiremos un aspecto joven y sano. El frío regenera, descongestiona y desinflama las zonas que acumulan más líquido. Con el paso del tiempo, hay algunas ojeras que toman forma de bolsa, se van arrugando y no son nada bonitas. El hielo es un buen aliado para este tipo de inflamaciones. Envolver algunos cubitos en un paño suave y aplicarlo bajo los ojos durante aproximadamente 15 minutos hará que desaparezcan.

las zonas que acumulan más líquido. Con el paso del tiempo, hay algunas ojeras que toman forma de bolsa, se van arrugando y no son nada bonitas. El hielo es un buen aliado para este tipo de inflamaciones. Envolver algunos cubitos en un paño suave y aplicarlo bajo los ojos durante aproximadamente 15 minutos hará que desaparezcan. El frío vuelve más tersa la piel ya que consigue que se cierren los poros dilatados al contraerse con el cambio de temperatura. Gracias a esta acción evitaremos que aparezcan nuevas arrugas y líneas de expresión, hidrataremos y tonificaremos más la piel.

Seguro que a partir de ahora ves con ojos diferentes a tu nevera y congelador. ¿Conocías ya sus beneficios en el campo de la belleza?