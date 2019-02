Candela, expulsada de 'GH Dúo', confiesa que cree que Antonio Tejado le fue infiel con hombres

'GH Dúo' celebró este jueves su gala 5. El reality de Telecinco, presentado por Jorge Javier Vázquez, expulsó a su tercer concursante. En esta ocasión fue Candela Acevedo, expareja sentimental de Antonio Tejado. Los espectadores decidieron salvar así a María Jesús, Raquel e Ylenia, que estaban nominadas.

Al llegar a plató, Candela dijo que se alegraba mucho de haber participado porque así ha podido ver "cómo es Antonio con otras chicas en la convivencia". Recordemos que esta pareja lo dejó por las continuas infidelidades de él, aunque muchos tertulianos aseguran que ella también tenía "sus cosas" fuera del hogar conyugal.

Jorge Javier le mostró un vídeo en el que aparecían las supuestas relaciones que había mantenido Antonio con otras chicas y chicos estando con Candela. “Gracias al programa por abrirme los ojos y ver como es él”, comentó. “No me sorprende nada, él siempre me ha dicho que nunca ha estado con chicos pero yo ya no me creo nada”, añadió.

La relación entre ambos en la casa ha sido tormentosa desde el comienzo del reality. No obstante, en los últimos días parece que la cosa se había calmado. Ambos acercaron posturas e incluso se dieron algún beso.

Los nominados

Las nominaciones fueron a la cara. Como de costumbre, cada pareja o trío tuvo que ponerse de acuerdo para repartir 1 y 3 puntos a sus 'compañeros'.

Así, al final hubo siete nominados: Fortu, Yoli, Sofía, Alejandro, María Jesús, Carolina y Julio.

