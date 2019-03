Gustavo González se salta el pacto de 'Sálvame' y Gema López no le perdona

A mediados del pasado mes de febrero salió a la luz la relación sentimental que Gema López mantenía con un compañero de Telecinco. La vida íntima de los colaboradores de Sálvame es privada, es decir, los unos se protegen a los otros para que ningún detalle salga a la luz.

Este pacto se lo saltó Gustavo González, pues fue quien dio el chivatazo a la prensa, según su ¿ex? María Lapiedra. Y Gema López no perdona.

Gustavo se intenta defender

El tema se comentó este lunes en Sálvame, aprovechando que tanto Gema como Gustavo se encontraban en el plató. Ella no quiso ni confirmar ni desmentir la noticia, y aseguró que no le "hiere" la traición de su compañero.

Gustavo, por su parte, negó la traición. Dijo que si ha contado algo de la vida privada de Gema ha sido en la intimidad con su pareja, y no para que se publicara. ¿Fue entonces María Lapiedra quién filtró el supuesto romance?

"No he comercializado con esto, no he filtrado nada… Quiero respetar el derecho a la privacidad que Gema se ha ganado manteniendo un escrupuloso silencio sobre su vida privada", apuntó él mientras ella se revolvía en su silla. "Me gustaría ofrecerle explicaciones, pero entiendo que no le apetezca o no le compense", añadió él.

Gema no perdona la traición

Gema ya no quiere perdones ni disculpas: "Creo que me he ganado el respeto, otros lo han perdido y a mí no me hacen falta explicaciones ni que se pongan de rodillas ni que me pidan perdones, ha habido tiempo suficiente, no has dado la cara y ahora es demasiado tarde, princesa, como diría Sabina".

Además, la colaboradora le pidió a Gustavo que no meta a María en esto, ya que poco le sirve para ir a otro plató y darle más bombo a la historia.

