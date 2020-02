Fallecimiento de Fran Álvarez: su novia, Nuria, habla por primera vez tras su muerte

Ha pasado una semana de la muerte de Fran Álvarez, exmarido de Belén Esteban. El hombre, de 43 años, fue encontrado sin vida en su propio domicilio. El cuerpo fue hallado en la cama. La familia ha pedido que no se difundan los resultados de la autopsia, por lo que se desconocen las causas del fallecimiento. Solo ha trascendido que Fran tenía graves problemas de adicciones.

En este tiempo se ha hecho público que tenía una novia, quien dormía con él la mayoría de las noches, pero no la del pasado domingo. La mujer, llamada Nuria, ha hablado con Aurelio Manzano, amigo de Fran. El televisivo ha hecho público lo que le ha contado la que fuera pareja del ex de Belén Esteban.

Nuria, novia de Fran Álvarez: "Estoy devastada"

Aurelio Manzano ha transmitido las palabras de Nuria en el programa 'Viva la Vida'. "Estoy devastada, es como si fuese un sueño del que tengo que despertar, no es real. Todavía estoy en shock", ha asegurado Nuria.

La pareja del fallecido también ha contado que se llevaba muy bien con la familia de Fran: "Me adoran porque saben cómo lo quise y le cuidé hasta el final".

Estoy devastada, es como si fuese un sueño del que tengo que despertar, no es real. Todavía estoy en shock Nuria, novia de Fran

"Ahora que iba a volver a entrar [en Proyecto Hombre, por su problema de adicciones] me iba a hacer acompañante de él para cuando viniese a Madrid en sus permisos poder estar juntos. Si no, no lo podíamos hacer. La única felicidad que ha tenido en estos ocho meses ha sido conmigo. Hemos tenido momentos maravillosos y él quería luchar por nuestro amor. Me decía que era su luz. Estoy muy dolida ahora mismo y no me creo lo que ha pasado".

Belén Esteban, desaparecida

Desde la muerte de Fran, Belén Esteban se encuentra desaparecida. No ha regresado a su puesto de trabajo y sus compañeros aseguran que está "muy afectada" por lo sucedido.

Fran se hizo famoso sin desearlo por la relación que mantuvo con Belén Esteban. Tras cinco años saliendo, se casaron el 27 de junio de 2008, en la ermita de San Antonio del Palacio de Negralejo, en Madrid. Al enlace acudieron 500 invitados. El matrimonio decidió separarse en 2012 de mutuo acuerdo.

La relación de ambos fue muy tóxica y tortuosa desde el principio, con muchas idas y venidas y con coqueteos con sustancias. Fran, además, "nunca supo gestionar la fama cuando su vida estuvo expuesta. Se hablaba de él todos los días. Y él no sabía o no tenía medios para expresar lo que sentía", explicaba Aurelio Manzano a Emma García, este domingo en el programa 'Viva la vida'.