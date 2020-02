El hijo de Fran Álvarez le dedica una carta tras su muerte: "Me da pena que dejaras de luchar"

Ha pasado dos semana sde la muerte de Fran Álvarez, exmarido de Belén Esteban. El hombre, de 43 años, fue encontrado sin vida en su propio domicilio el pasado 9 de febrero. El cuerpo fue hallado en la cama. La familia ha pedido que no se difundan los resultados de la autopsia, por lo que se desconocen las causas del fallecimiento. Solo ha trascendido que Fran tenía graves problemas de adicciones.

En este tiempo se ha hecho público que tenía una novia, quien dormía con él la mayoría de las noches y quien afirmó estar desolada tras lo ocurrido.

El que también ha querido manifestarse tras la muerte de Fran ha sido su hijo, fruto de una relación anterior.

La emotiva carta del hijo de Fran Álvarez

El joven veinteañero ha querido despedirse de su padre a través de una carta abierta:

“Me da mucha pena que dejaras de luchar, sobre todo porque tenías a un montón de gente preocupada por ti, gente que quería ayudarte. Solo espero que desde donde estés me des fuerzas para seguir y que veas la de cosas chulas que me están pasando, porque todo esto te lo dedico a ti, papá. Espero que estés orgulloso de mí”, escribía el hijo de Fran Álvarez.

El joven siempre ha permanecido en el anonimato, y así quiere que siga siendo.

Nuria, novia de Fran Álvarez: "Estoy devastada"

Aurelio Manzano transmitió las palabras de Nuria la pasada semana en el programa 'Viva la Vida'. "Estoy devastada, es como si fuese un sueño del que tengo que despertar, no es real. Todavía estoy en shock", aseguró Nuria.

La pareja del fallecido también contó que se llevaba muy bien con la familia de Fran: "Me adoran porque saben cómo lo quise y le cuidé hasta el final".

"Ahora que iba a volver a entrar [en Proyecto Hombre, por su problema de adicciones] me iba a hacer acompañante de él para cuando viniese a Madrid en sus permisos poder estar juntos. Si no, no lo podíamos hacer. La única felicidad que ha tenido en estos ocho meses ha sido conmigo. Hemos tenido momentos maravillosos y él quería luchar por nuestro amor. Me decía que era su luz. Estoy muy dolida ahora mismo y no me creo lo que ha pasado".

Belén Esteban se mantiene al margen

Belén Esteban estuvo sin acudir a su puesto de trabajo en 'Sálvame' una semana, tras la muerte de Fran. Ahora ya ha regresado al programa, y ha preferido respetar el deseo de la familia y no entrar a valorar nada del caso. De hecho, cuando sacan el tema ella se mantiene callada.

Belén y Fran tuvieron una relación complicada. Tras cinco años saliendo, se casaron el 27 de junio de 2008, en la ermita de San Antonio del Palacio de Negralejo, en Madrid. Al enlace acudieron 500 invitados. El matrimonio decidió separarse en 2012 de mutuo acuerdo.

La relación de ambos fue muy tóxica y tortuosa desde el principio, con muchas idas y venidas y con coqueteos con sustancias. Fran, además, "nunca supo gestionar la fama cuando su vida estuvo expuesta. Se hablaba de él todos los días. Y él no sabía o no tenía medios para expresar lo que sentía", explicaba Aurelio Manzano a Emma García, este domingo en el programa 'Viva la vida'.