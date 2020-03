Los famosos que están ganando dinero con la crisis del coronavirus

El coronavirus nos tiene preocupados a todos. La mayoría de nosotros nos encontramos confinados en nuestras casas a causa del estado de alarma decretado por el Gobierno con el fin de poder detener la expansión de los contagios por el Covid-19.

Las muestras de solidaridad y unión de los españoles ante esta pandemia mundial han sido la tónica general. Sin embargo, hay famosos que están sacando tajada con la crisis que vive España. Y hay más de uno.

Belén Esteban, Paula Echevarría y Gema López hacen negocio con el coronavirus

Mientras unos ayudan y donan dinero y materiales para combatir la crisis, como Amancio Ortega, otros se dedican a publicitar sus productos o los de otras marcas y ganar dinero con ello.

La última en sumarse a la lista ha sido Belén Esteban, quien ha decidido aprovechar la cuarentena obligatoria de los españoles para publicitar las velas que vende en su tienda online. "Os deseo días de tranquilidad y positividad. Yo me quedo en casa. Os dejo también -10% en www.belenestebanoficial.es para hacer más ameno estos días en casa 😘💋os quiero!!!!", escribía.

"Con lo que está cayendo y tu vendiendo tus velas, que no valen para nada. Como ya no haces caja, necesitas hacer la mierda de publicidad que haces para vender tus tonterías", le dice un usuario, haciendo alusión a que Belén no está acudiendo a 'Sálvame' porque es población de riesgo.

Gema López y Paula Echevarría también se suman a la ola de ¿solidaridad?

Gema López también ha aprovechado la crisis del coronavirus para publicitar una marca que promete fortalecer las defensas del organismo. Según la colaboradora de 'Sálvame', se lo han aconsejado en su farmacia de confianza y cree que puede ayudar mucho a su hija y a ella.

"Deberías ser empática con la sociedad y no querer enriquecerte con el sufrimiento de las personas", "¿En serio? ¿Es necesario hacer publicidad aprovechando las terribles circunstancias? Te acabas de cubrir de gloria, desde este preciso instante dejo de seguirte, no has estado muy acertada", "Ni en un momento como éste podéis dejar de ganar dinero con falsos productos cura todo... que patético", "No pienso comprar nada de Arkopharma en mi vida. Haciendo dinero con la desgracia del coronavirus, no tienes vergüenza ni tú ni esa empresa", "Por dios, qué vergüenza, aprovechar el momento. Háztelo mirar, el rasero para hablar de otros, aplícatelo tú" y "Qué pocos escrúpulos, ¿es necesario hacer publicidad para tu beneficio a costa de esto con lo que estamos pasando? Que no te toque, guapa" fueron algunas de las respuestas.

Paula Echevarría, por su parte, aprovechó el coronavirus para publicitar un tratamiento médico-estético para reforzar las defensas al que ella misma se sometió, tal y como explicó través de sus redes sociales.

En fin, como vemos hay quien no deja de hacer caja en estos momentos tan dramáticos. ¿Qué te parece todo esto? ¿Lícito?