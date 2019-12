La extraña Navidad de Eva González y Cayetano Rivera tras los rumores de infidelidad

Cayetano Rivera y su mujer Eva González están pasando por uno de los peores momentos de su matrimonio después de la publicación de unas fotografías en las que el torero aparece acompañado de una mujer durante una visita a Londres.

Aunque el diestro ha negado la infidelidad y su amiga, Karelys Rodríguez, también, tanto Eva como Cayetano decidieron poner tierra de por medio las últimas semanas.

Ahora llegan fechas difíciles para la pareja. En Navidad las familias suelen juntarse y cuando hay algún fleco suelto puede estallar la guerra. Sin embargo, parece que han optado por seguir como si nada hubiera pasado.

La extraña Navidad de Eva González y Cayetano Rivera

A pesar de que desde que estalló el escándalo la pareja ha hecho planes por separado, esta Navidad la pasarán juntos. Al menos eso es lo que asegura la revista de cabecera de la pareja, '¡Hola!', que afirma que aunque Cayetano tuvo que abandonar unos días Mairena de Alcor (Sevilla) para atender unos compromisos profesionales en Madrid, pasará estas fiestas en la localidad natal de Eva junto a su familia.

Sin duda serán unos festejos extraños para la pareja, que aún sigue en el centro de la diana de la prensa por las fotos.

Discursos diferentes: él, enfadado; ella, calmada

A pesar de que parece que han decidido dejar pasar la polémica y hacer borrón y cuenta nueva, la pareja está llevando el tema de forma diferente. Mientras Eva ha preferido no hacer declaraciones al respecto, el torero estalló hace unos días contra la prensa del corazón: "No os merecéis nada. Luego vais a decir lo que queráis, así que si no os importa, dejadme", dijo muy enfadado cuando se encontró con los reporteros.

¿Y Karelys?

Karelys Rodríguez, mujer con la que se pilló a Cayetano, tras emitir un comunicado, ha decidido quitarse del medio. Aunque muchos pensaban que acabaría hablando y contando todo (lo que haya que contar), al final ha optado por seguir con su discreta vida en Londres, donde vive.

Las fotos de la polémica

En 'Semana' vimos al diestro "con una amiga", quien va cogida del brazo de Cayetano. Ella es Karelys, una ex del hijo de Carmina Ordóñez y Paquirri, y vive en Londres desde hace unos años. El torero la fue a visitar antes de tomar un avión a Perú, donde el 24 de noviembre tenía que cumplir con un compromiso taurino en Lima.

El viaje se produjo tan solo unos días después de celebrar su cuarto aniversario de boda con Eva González, que tuvo lugar el 6 de noviembre. Las fotos son del día 11 de noviembre.

Veremos en qué acaba todo esto, pero pinta gris.