El drama de Elena Tablada: marido ingresado, 'guerra' con Bisbal y traición de su exchófer

Elena Tablada no gana para disgustos. De hecho, su año 2019 ha comenzado como un verdadero drama. Para empezar, su marido, Javier Ungría, ha sido ingresado por las molestias que lleva meses sufriendo en el pie derecho.

La ex de David Bisbal no se ha separado ni un segundo de él. Hemos visto imágenes de ambos, durmiendo en el hospital.

La pareja sigue demostrando así que está más unida que nunca. Un amor que afianzaron a finales de 2018 cuando se casaron en Cuba tras dos años y medio de relación.

No obstante, para Elena Tablada las cosas no parecen ir del todo bien, pues tiene muchos frentes abiertos.

Responde a su exchófer

Uno de estos frentes es el reciente cruce de acusaciones que ha iniciado con quien fue su exchófer. En medio de la batalla entre David Bisbal y Elena Tablada, en noviembre del pasado año se metió por el medio el que fue chófer durante casi tres años cuando eran pareja, Carlos Phillip Llopi. El extrabajador salió en defensa del cantante y arremetió duramente contra la diseñadora: “Ella le trataba como a un perro”.

“Es una mujer déspota y fría, nunca quiso a David y él es un padrazo y una bella persona. Elena se burlaba de la familia de Bisbal, se gastaba siete y ocho mil euros en ropa, no trabajaba y organizaba fiestas de tres y cuatro días en la casa cuando el artista se iba", dijo el conductor.

"Una vez, llegó a ofrecerme 500 euros para que vigilara que ningún paparazzi se acercara a una de sus juergas y me pidió que no se lo dijera a Bisbal ni a su hermana, María del Mar, que era la que controlaba las nóminas de los empleados", añadió.

Me parece muy triste y lamentable que se le dé cancha a este tipo de personas. No todo vale Elena Tablada

Elena no se quedó quieta. Según 'Corazón', la diseñadora interpuso una demanda contra él. "Me ha demandado para que me asuste. Quiere silenciarme y no lo va a conseguir", dijo el conductor a 'Socialité'. "Quisiera que me invitaran a la tele, pagando, para llegar a donde ella quiere que llegamos", añadió.

Hasta ahora, Elena Tablada no se había pronunciado. Un silencio que ha roto esta semana con unas declaraciones a 'Europa Press: "Me parece muy triste y lamentable que se le dé cancha a este tipo de personas. No todo vale".

Guerra con su ex, David Bisbal

A todo esto se suma el continuo enfrentamiento que la diseñadora mantiene con su ex. La guerra entre ambos continúa, sobre todo después de la entrevista que ella dio a ‘¡Hola!’ en la que no dejaba en buen lugar al cantante con frases como "el David de ahora es para mí un completo desconocido"; también daba a entender que el almeriense sigue enamorado de ella y que por eso le hacía la vida imposible. “La única explicación para que una pareja se lleve bien es porque se acabó el amor por parte de los dos. Y yo sí lo he superado. Con esto lo digo todo”.

El último capítulo de este enfrentamiento fue protagonizado por el cantante, quien lanzó una pullita a la madre de su hija. "¡Mucha gente arruina el presente por algo del pasado que no tiene futuro! Lo que quiero decir con esto es que algunas cosas no se pueden cambiar pero si podemos estar más preparados para el futuro", escribió Bisbal en su perfil de Instagram.

Desde luego que Tablada no ha comenzado el año con buen pie, ni su marido. Veremos cuál es su siguiente 'drama'.

¿Te cae bien Elena Tablada, lector?