El Cejas: quién es, cuál es su verdadero nombre, su edad y por qué es famoso

El Cejas es uno de las concursantes de 'GH VIP 7'. El joven es uno de las grandes desconocidos de esta nueva edición del reality de Telecinco, que arranca este miércoles 11 de septiembre.

Como suponemos que tú tampoco sabes apenas nada de este chico ni estás al tanto de por qué es famoso, vamos a hacerte un breve un resumen.

Quién es El Cejas

El Cejas es conocido por haber concursado en 'Got Talent'. Su actuación, emitida en febrero, se hizo viral. Si no la viste no te la puedes perder porque no tiene desperdicio alguno:

Su verdadero nombre y su edad

Su verdadero nombre es Diego Arroba y tiene 18 años.

Famoso por 'Got Talent' y por Instagram

Antes de 'Got Talent', el Cejas no era un completo desconocido, ya que cuenta con 1,7 millones de seguidores en Instagram, algo que habrá influido en gran medida para que los responsables del casting de GH VIP hayan decidido ficharlo.

¿Qué opinas de este joven?