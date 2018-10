Cruce de acusaciones entre David Bisbal y su ex, Elena Tablada

La guerra ha estallado entre el cantante y la diseñadora. Elena Tablada acudió al programa de ‘Viva la vida’, de Toñi Moreno, donde habló del rifirrafe que tuvo con la mujer de David Bisbal, Rosanna Zanetti, después de que ésta publicara una imagen de ella con Ella, hija de Elena y del almeriense, con el mismo vestido en la Feria de Almería.

Ver esta publicación en Instagram Vámonos pa’ la feria cariño mío! Una publicación compartida por Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) el 25 de Ago de 2018 a las 6:52 PDT

“Mi relación con David es insostenible a causa de esa foto”

Esta fotografía no gustó para nada a Elena y fue el detonante que ha hecho estallar la relación entre Tablada y Bisbal. “Mi relación con David Bisbal es insostenible a raíz de esa fotografía. Momento de burofax. Todo a raíz de esa foto. Yo nunca había tenido una relación así con el padre de mi hija”, señaló Elena en el programa. Después añadía: “Teníamos una relación ejemplar y me encantaría volver a eso, porque mi hija necesita esa paz. Por eso doy gracias de haber conocido a Javi, me hace las cosas fáciles y me quita mucha presión”.

Tras la publicación de la instantánea, la cosa fue a más, ya que vino seguida de este polémico mensaje que dio mucho de qué hablar: “Ella te ha pedido que le hagas el vestido con el mismo estampado tuyo desde hace tres años? Ella también te pidió que subieras la foto con ella? Ella es una niña feliz siempre”.

Tablada: “Les había pedido que no subieran fotos de Ella”

Sin embargo, la empresaria quiso explicar que este mensaje que se publicó en las redes contra Rosanna, no lo había escrito ella, era de su perfil profesional, no personal y lo escribió su Community manager. “Yo no escribí lo que se publicó en el perfil de mi marca ‘Etna’, sino una persona de mi equipo que se equivocó con su cuenta personal. Me hizo un poco una faena”.

A pesar de ello, Elena sí aclaró que ya “le había pedido a Rosanna y a David que no subieran fotos de Ella porque crea polémica, hay ‘bichitos’ que se dedican a poner malos comentarios. Si alguien dice algo feo de él en mis redes yo lo borro por mi hija. Le había pedido que no lo hiciera”.

Sin embargo, mira por el bien de su hija: “Por mi parte pongo mucho empeño en que la relación con David sea buena porque es el padre de mi hija, si no lo fuera no sé lo que diría…”.

Cuando estuvo con David, no sentía que éste le apoyara

Además, señaló respecto a la época en la que fue pareja de David: “Me sentí muy sola” y añadió: “Yo no tenía nadie que me apoyase, que me defendiese o que pusiera las cosas en su sitio, que me dijera que todo estaba bien”. Después continuó diciendo:“Gracias a que estuve sola, ahora soy una mujer totalmente diferente. Soy valiente y crezco ante las adversidades”.

Elena recuerda que en esta etapa recibió duras críticas.“Era muy jovencita, de la noche a la mañana todo el mundo hablaba de mi”. “Si me hubiese pillado en otro momento habría hecho las cosas de otra manera. Me habría cuidado más a mi misma. Se creó una imagen de mi que no era cierta. No debí mantenerme en silencio”, explicó.

En este tiempo, Tablada tuvo que aprender a “no escuchar lo que se dijera y a lo que escuchara, olvidarlo. Lo que más duele es que cuestione la forma de ser madre, nadie sabe ser madre cuando te toca pero todas intentamos hacerlo lo mejor posible”.

Bisbal: “La relación es mala por la personalidad de Elena y su educación”

Mientras Elena hacía estas declaraciones, David Bisbal decidió no quedarse callado y dio su versión a través de mensajes que envió al periodista Aurelio Manzano. “La relación es mala por la personalidad de Elena Tablada y por su educación, por la forma en la que ella se maneja en ciertos aspectos”, para después añadir: “Si hemos tenido una mala relación es porque yo siempre he defendido el no mercadeo de mi hija”.

Respecto a las culpas que estaban recayendo sobre su mujer Rosanna Zanetti, el cantante aclaró que ella no tiene nada que ver: “Es incierto que tenga una mala relación por Rosanna. Siempre se ha mantenido al margen y ha sido generosa con Ella”.

Bisbal: “Si quiere ganar dinero por su boda, que no haga daño a otras personas”

Además le lanzó un dardo envenenado a su ex. “Si Elenaquiere ganar dinero por el tema de su boda que lo haga de otra manera y no haciendo daño a otras personas”, dijo, haciendo alusión a la boda de Elena con Javier Ungría.

Estas palabras no han sentado nada bien a Elena, que ha escrito un mensaje a través de su Instagram, dejando claro que ella “jamás he comercializado con mi hija”. Sin embargo, después lo ha eliminado.

“Ayer en Viva la vida concedí una entrevista gratuita en la que hablé sobre mí y mis sentimientos… Sin faltar al respeto ni desprestigiar a nadie, como me caracteriza. Lo mejor que tengo en mi vida es mi hija y después la educación que me han dado, luego mi personalidad. Jamás he comercializado con mi hija, al contrario, doy mi vida y mi tiempo por ella. Vivo para cuidarla, educarla y complacerla cuando se lo merece, nunca lucrándome de ello”, escribió en una Storie de Instagram.