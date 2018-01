David Copperfield, acusado de haber drogado y violado a una menor

Los casos de acoso y de abusos sexuales que se están denunciando no sólo pertenecen al ámbito del cine o del deporte, ahora se conoce un caso dentro del mundo de los ilusionistas, en este caso tiene que ver con uno de los más prestigiosos del mundo, David Copperfield.

Brittney Lewis, de 40 años, le ha acusado de acoso sexual y de haberla drogado cuando ella era menor de edad, tenía 17 años, según ha declarado en el diario ‘The Wrap’. Por aquel entonces, en el año 1988, él formó parte de un jurado en un certamen en el que estaba ella, que se celebró en Japón.

Tras ello, el mago la invitó a un espectáculo suyo en California, la joven pidió permiso a su abuela, al ser menor, y se fueron juntos. Al finalizar el show, Copperfield la invitó a una copa y según la versión de ella, él le echó algo en la bebida que la dejó casi inconsciente. “Le pregunte qué estaba haciendo y me dijo: Oh, solo estoy compartiendo”, ha explicado al medio.

Después de eso sólo tenía un recuerdo “confuso” de lo que pasó. “No sé cómo llegamos al hotel, solo recuerdo que me quitó la ropa y comenzó a besarme la cara y a hundirse en mi cuerpo con su rostro. En cuanto empezó a bajar, me desmayé por completo”, ha explicado. Unas acusaciones que no podrán ser juzgadas pues han prescrito.

A la mañana siguiente, Lewis se despertó y vio a David entrar en la habitación. El mago pretendía que ella pensara que no había pasado nada entre ellos al ser la joven menor de edad. Ella así lo creyó en ese momento porque además, él le dijo: “No entré dentro de ti”. Después el mago le obligó a firmar un papel en el que dejaba claro que ella estaba bien y que no había pasado nada entre ellos.

Tras las acusaciones de la joven, Copperfield ha emitido un comunicado a través de las redes sociales dejando claro su apoyo al movimiento #MeToo y defendiendo que se escuche a las víctimas pero que antes de juzgar hay que tener cuidado. Acto seguido, niega que abusara de la joven y explica que, anteriormente, ya había sido acusado en falso.

En 2007, la exreina de belleza Lacey Carroll le acusó de agredirla sexualmente en su isla privada, aunque tras una investigación del FBI no se presentaron cargos y el caso se cerró. Más tarde la misma mujer fue condenada por un delito de falsas denuncias de agresión sexual.