La comentada reflexión de Dani Rovira tras superar el cáncer

Dani Rovira, de 39 años, ha escrito un nuevo mensaje en Twitter después de anunciar que había superado el cáncer que le diagnosticaron en marzo, denominado linfoma de Hodgkin, por el que tuvo que recibir quimioterapia. Su reflexión tras la enfermedad está siendo muy comentada en las redes sociales y ya se ha hecho viral.

"No dar por hecho la vida... igual es un buen comienzo", escribió este lunes en las redes sociales. El emotivo mensaje ya se ha compartido más de 10.000 veces y cuenta con más de 55.000 'Likes' ('Me gusta').

Entre los mensajes que ha recibido el actor de 'Ocho apellidos vascos' como respuesta a sus palabras están algunos como: "Muy buen comienzo Dani! Cada día es un tesoro.. cada momento precioso y cada instante único..", "Eso es fundamental para entender que cualquier vida tiene un valor incalculable" o "Una de las lecciones más valiosas que nos da la vida es que nada de lo que considerábamos seguro lo es, todo puede cambiar en cualquier instante y nos hace replantearnos la vida. Siempre tenemos que estar dispuestos al reset. Gracias por compartirlo y ánimo!!".

No dar por hecho la vida...igual es un buen comienzo. — Dani Rovira (@DANIROVIRA) August 24, 2020

O mensajes de ánimo y apoyo como estos otros: "Hola Dani! Seguro! Anda! Tira p'alante !!! Que se te quiere no una miaja, ni un poquico, se te quiere una jartá ... Sí sí!", "Cuando murió Aless Lequio, su hermano Clemente compartió en Instagram el último mensaje que Aless le mandó, y decía justamente eso que has escrito en este tuit: disfruta la vida, algunos la dais por hecho. Increíble lo que nos enseñáis. Enhorabuena por tu merecida cura" o "Querido campeón. La vida es ese gran milagro que nos acompaña. A veces, hemos de detenernos..., ahí el tiempo desaparece y nos cuestionamos ese gran milagro. Eres un gran "vividor", en el mejor sentido de la palabra. Has luchado y has vencido. Bienvenido a la vida CAMPEÓN!!!".

Querido campeón.La vida es ese gran milagro que nos acompaña. A veces, hemos de detenernos..., ahí el tiempo desaparece y nos cuestionamos ese gran milagro.Eres un gran "vividor", en el mejor sentido de la palabra. Has luchado y has vencido. Bienvenido a la vida CAMPEÓN!!! — Regina Rodriguez Lizcano (@LizcanoRegina) August 24, 2020

De repente te da un vuelco la vida, tus valores y tus prioridades cambian por completo y aprendes a vivir de manera entusiasta y agradeciendo cada día. Las enfermeras, que hemos visto esto una y otra vez en otras pieles también lo hemos aprendido — Elsa (@elsitacabello) August 24, 2020

"Hoy es el primer día del resto de mi vida. ¡Estoy curado!"

El pasado 15 de agosto, Rovira anunció públicamente a través de Instagram con mucha ilusión que había superado el cáncer que le diagnosticaron en plena pandemia del coronavirus. "Hoy es el primer día del resto de mi vida. ¡ESTOY CURADO! Todo acaba y todo empieza hoy. 6 meses de subida a una de las montan?as más duras a las que me he enfrentado, pero al fin llegué a la cima y, creedme, las vistas desde aquí son preciosas y reveladoras", escribió desde la casa que tiene en un un pueblo de la sierra de Guadarrama donde ha pasado los últimos meses-

El emotivo mensaje de Clara Lago

Cuando anunció su recuperación, el humorista y actor de 'Ocho apellidos vascos' también recibió un emotivo mensaje de la que fue su novia durante cinco años, Clara Lago, que ha sido un gran apoyo para él durante estos meses tan difíciles: "Compañero, no me cabe en el pecho la felicidad de verte llegar a esta línea de meta. Siempre te gustaron los retos (yo te he visto superar muchos de ellos), pero éste, sin duda, era de los más difíciles".

Después continuó escribiendo: "Nunca dudé de que lo conseguirías, y de que, además, sabrías ver un buen aprendizaje por el camino. Gracias por dejarme acompañarte, desde la cercanía y la distancia. Ha sido un regalo y un gran aprendizaje para mí también. La incondicionalidad tiene forma de ocho tumbao", le escribió.

Rovira le respondió con este mensajes de agradecimiento: "Gracias, compañera, por compartir el peso de la mochila, los avituallamientos y por estas irrepetibles vistas. Gracias por la luz en la noche y la silla en el camino. Y por no soltarme...".