Carlota Corredera habla acerca de su sobrepeso: "Sé que soy una persona gorda"

Carlota Corredera, presentadora de 'Sálvame', ha engordado en los últimos meses.

Tras haber perdido más de 60 kilos en 2017, la periodista ha vuelto a coger peso. Un cambio que se hizo visible este verano cuando la pillaron en bañador en la playa.

Aunque ya está siguiendo una estricta dieta proteica para perder las tres tallas que ha ganado, le pidió a los productores del programa que, por favor, no la sacaran planos enteros.

No le importa que le digan "gorda"

Para ella la palabra "gorda" es ofensiva dependiendo de "cómo se diga" y del contexto, detalla a la revista 'Semana'. "Yo considero que soy una persona gorda. Siempre he tenido problemas de peso, pero no he tenido ningún trauma, porque me lo llamaran en el colegio", dice la periodista.

Recuerdos tristes con la comida

De pequeña no lo pasó muy bien por su sobrepeso, pues algunos compañeros lo utilizaban para hacerle daño. "Tengo recuerdos tristes con la comida, porque siempre he estado a dieta, pero no porque me insultase nadie", afirma.

Efecto yo-yo

"Tengo un metabolismo y una genética que me impiden dejarme. No es una cuestión de talla. Lo importante es tener los hábitos y no vivirlos como un drama", confiesa.

Recordemos que cuando Carlota perdió 60 kilos con una dieta proteica se hizo 'gurú' de la alimentación sana y hasta escribió un libro sobre ello.

Lo malo de estos regímenes, lector, es que cuando te dejas y comienzas a comer 'normal', te suele llegar el efecto rebote.

No obstante, Carlota sabe lo que hace y seguro que en un par de meses vuelve a sentirse cómoda con su figura.

