Con la precisión de un reloj, cada seis meses la moda impone sus nuevas tendencias y, aunque no seas consciente, se refleja en tus compras y en tu forma de vestir. Existen mucho tipo de tendencias pero la más básica es la que se refiere a los colores ya que no necesitas ser un experto en moda para saber identificar un determinado tono.

Cada vez que un color es elegido como el must de la temporada, destiñe todo tipo de prendas y los fashionistas vuelan a las tiendas para armar un arsenal especial del color que está más de moda. Este año hay una gran diferencia en moda masculina y es que hay una tonalidad que es tendencia pero que su dominio se extiende más allá de la ropa y se localiza en los complementos, más concretamente en los zapatos. Si eres hombre, esta primavera - verano es pecado pisar la calle sin ir calzado de blanco. Grábatelo a fuego, es el momento de ir a visitar el armario y comprobar si estás preparado para complementar tus looks de la temporada.

Da igual de qué tipo de calzado hablemos. Sandalias, zapatos, sneakers... cualquiera formato se verá influencia irremediablemente por el color blanco. Sí, es cierto, es la peor opción para calzar ya que es un tono que es difícil de mantener perfecto, más aún si lo llevamos a los pies. Tu lavadora tendrá que acostumbrarse a tener más visitas de lo habitual de zapatillas y otros tipos de calzado para que luzcan en todo momento del verano su cara más impoluta.

Si no estás armado de calzado blanco... ya estás tardando en salir de compras. Para que te sirva de inspiración, desde Vozpópuli te proponemos diferentes estilos para que compruebes que hay mucho donde elegir. ¿Lo mejor? ¡El color blanco combina con todo! Tu nueva adquisición (o adquisiciones) encajarán perfectamente en cualquiera de tus looks.

Zapatillas: el básico imprescindible

Si hay un complemento que va a ser ineludible esta temporada para el hombre son las zapatillas blancas. Son un tipo de calzado perfecto ya que por su versatilidad vas a poder utilizarlas en todo momento. Encajan tanto con un traje formal para ir a trabajar como con unos bermudas en tu tiempo de ocio. Nuestra recomendación es que elijas un diseño de un blanco perfecto y con un diseño bastante neutro para que puedas utilizarlas una y mil veces a lo largo de los próximos meses.

Arriba: CROCS zapatilla microperforadas. (PVP: 69.90€) y FENDI Zapatilla blanco con suela XL. (PVP: 595€). Abajo: LA REDOUTE Zapatilla con ribeteado. (PVP: 39.99€) y TOMMY HILFIGER modelo con lengüeta en talón. (PVP: 119.90€)

Lograremos una opción mucho más sport simplemente con cambiar el tejido. Las zapatillas de lona regresan de nuestra infancia y podemos utilizarlas de nuevo sea cual sea nuestra edad. Este tipo de playeras serán tu opción favorita para los días de vacaciones y, tanto si tu destino es la playa como un pueblo de montaña, podrás optar por un diseño de estilo artesanal que se combine con materiales como el yute o el esparto. ¡Una elección ganadora!

Arriba: SUPERGA Zapatilla blanca. (PVP: 60€) y ASOS Zapatilla con suela de esparto. (PVP: 14.99€). Abajo: TIMBERLAND Zapatilla con lengüeta de cuero. (PVP: 105€) y TOM´S Zapatilla con suela marrón. (PVP: 37€)

No hay dos sin tres. Nuestra tercera alternativa para las zapatillas son los modelos que prescinden de todo tipo de cierres y cordones y que se ajustan mediante gomillas laterales en el empeine. Famosas por la marca Vans, que popularizó enormemente este tipo de diseños, estas zapatillas son las más sencillas que podrás encontrar. Su mejor compañero de viaje son los pantalones bermudas y, si es tu opción elegida, te invitamos a acompañar tu compra con calcetines tobilleros estampados.

Izquierda: zapatilla de AMAZON FASHION (PVP: 91.98€). Derecha: diseño de la marca SEBAGO (CPV)

No pienses que este año las zapatillas en forma de bota nos han abandonado. Estos modelos más tobilleros siguen siendo un elemento clave en el calzado veraniego sobre todo cuando se tiñen de un color tan cálido como el blanco. Te invitamos a elegir modelos de estilo retro que recuerden a los años 80, una de las décadas con más peso en las tendencias de esta temporada. Si eres adicto al estilo Converse, ya tienes una nueva excusa para ampliar tu familia de zapatillas.

Arriba: zapatilla con suela marrón de CAMPER (PVP: 110€) y bota de la marca ECOALF (CPV). Abajo: zapatilla con perfil gris de LEVI´S (CPV) y Bota blanca de TOMMY HILFIGER (PVP: 94.90€)

'Sneakers': el todoterreno blanco

Si eres un apasionado de las zapatillas de carácter más deportivo, entonces tienes que prestar más atención a esta sección porque las sneakers también se verán muy influenciadas por nuestro color protagonista. Si quieres ser totalmente fiel a la tendencia, tendrás que elegir un diseño completamente en blanco. Para conseguir originalidad en este estilo, la solución será apostar por tejidos diferentes, como el coco, o por detalles como los troquelados o las perforaciones en la piel.

LA REDOUTE Zapatilla de coco. PVP: 39.99€ // MARTINELLI Par de zapatillas blancas. PVP: 109.95€ // BALDINI modelo blanco con ribete negro. PVP: 295€ // ROBERTO VERINO Zapatilla blanca con logo trasero. PVP: 128€

¿Demasiado sosas para tu estilo? Entonces te damos una pequeña tregua y te dejamos que incluyas algún detalle de color en tus pies. El más común es un contraste de tono en la zona del talón donde la piel puede ser tintada en colores como marino, granate o camel. Otras opciones son jugar con suelas diferentes o incluso personalizar tus sneakers cambiando tú mismo los cordones por otros de un color distinto o estampado. También podemos ser originales eligiendo otros detalles como hebillas, tachuelas o un cierre a base de velcro.

KARL LAGERFELD Zapatillas con logo en relieve. PVP: 215€ // SALVATORE FERRAGAMO Diseño con hebilla metalizada. PVP: 595€ // PULL & BEAR Zapatilla con suela tie dye. PVP: 25.99€ // DEICHMANN Zapatilla microperforada. PVP: 34.99€

Otra de las grandes tendencias en calzado masculino para esta temporada son las zapatillas de estilo retro. ¿Por qué no combinar ambas modas en un único diseño de sneaker? Tira de recuerdos, o investiga en Internet si por edad no lo viviste, y retrocede hasta las décadas de los ochenta y los noventa. Ese estilo de zapatillas macizas con detalles de colores, cámaras de aire y una estética NBA van a cosechar grandes éxitos esta temporada.

Arriba: Zapatilla blanca de KARL LAGERFELD (PVP: 255€) y zapatilla con detalles azules de ELLESE (PVP: 80€). Abajo: modelo de la marca MIKAKUS (PVP: 159€) y zapatilla de MERKAL con líneas de colores. (PVP: 29.99€)

El calzado más técnico, es decir, las zapatillas especializadas para hacer deporte, también han decidido fichar al color blanco en su equipo. Sea cual sea tu práctica deportiva, este año más que nunca tendrás que acompañar a tu equipación de un par en este color. Además te advertimos que este tipo de zapatillas ya no sólo se usan para salir a hacer unos kilómetros o echar unas canastas, con la fiebre de la moda comfy se han independizado de tu bolsa de deporte y podrán acompañarte en cualquiera de tus planes.

Arriba: zapatilla con tela de red de XTI (PVP: 39.95€) y modelo de NIKE (PVP: 110€ de venta en Courir). Abajo: Diseño de SANDRO (PVP: 171.50€) y zapatilla con talón flúor de PULL & BEAR (PVP: 19.99€)

Zapatos: la versión más dandi

No pienses que el color blanco solo va a teñir el calzado más deportivo e informal. Los zapatos también se abrazan al tono de moda y sus versiones en blanco son absueltos, ya que en los últimos años se habían quedado desfasados, para volver a complementar los looks más formales. Dentro de los zapatos hay un claro vencedor que son los mocasines. Si te gusta vestir con las últimas tendencias, esta debe ser sin duda tu compra.

SEBAGO Mocasín blanco. CPV // TOD´S Mocasín blanco roto. PVP: 450€ // LA REDOUTE Zapato acordonado. PVP: 74.99€ y diseño con hebilla de metal. PVP: 59.99€

Solo hay una horma que va a intentar arrebatarle el protagonismo al mocasín este verano y son los zapatos de estilo náutico. Primos hermanos de los anteriores, su principal diferencia radica en que estos últimos van acordonados. Su ventaja frente a otros estilos es que se apoyan en el 'look' marinero, una de las estéticas que más van a triunfar este verano. Por este motivo, esta vez te será bien fácil encontrarlos en blanco.

CAMPER Zapato blanco de piel trenzada. PVP: 135€ // SEBAGO Náutico clásico en color blanco. CPV

Alpargatas y sandalias: la mejor opción para el verano

Tenemos que ir preparando nuestros outfits para los meses de verano y eso implica cambiar también nuestra forma de calzarnos. Existen diseños que solo podemos lucir en la temporada estival y un claro ejemplo son las alpargatas. Son una propuesta fresca y cómoda porque van acompañadas por tejidos naturales como el algodón o el esparto y son ideales para llevar en la maleta de vacaciones porque ocupan poquísimo y pueden salvarte de más de un apuro.

LEFTIES Alpargata con rayas azules. PVP: 11.99€ // TOM´S Alpargata blanca. PVP: 67.90€

No podemos terminar nuestro repaso sin detenernos en el universo de las sandalias. ¿Aún no cuentas con unas blancas? Pues no dejes pasar un año más porque resultan igual de versátiles que unas zapatillas de este tono. Es el momento de tirar la casa por la ventana y elegir un modelo que sea muy especial con el que hacer la competencia al mismísimo dios Mercurio.

ASOS Sandalia acolchada. PVP: 22.99€ // BIRKENSTOCK Sandalia con lengüeta XL. PVP: 440€ y sandalia trenzada. PVP: 240€ // ZARA Sandalia de pala doble. PVP: 25.95€

Vamos a soñar un poco para visualizarnos ya en una piscina o en una playa en pleno verano. A nuestro bañador también le deberíamos de acompañar de sandalias blancas. Podemos decantarnos por las chanclas más famosas de cada verano pero también es buena idea redescubrir la artesanía nacional con diseños como las abarcas, el zapato típico de la isla de Menorca.

MIBO Abarca blanca. PVP: 34.50€ // CROCS Sandalia de doble pala. PVP: 29.90€ // HAVAIANAS Chancla de dedo. PVP: 16.95€ // ELLESE Chancla de pala ancha con logo. PVP: 27.25€

Ya sabes cuál es el color favorito para calzar tus pies durante los próximos meses. ¿Cuál de las propuestas encaja más con tu estilo de vestir?