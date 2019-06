Bertín Osborne habla de los hijos que puede no tener reconocidos

Julio Iglesias no es el único famoso al que se le mira con lupa por los hijos que puede tener no reconocidos. Bertín Osborne, galán español donde los haya, ha pasado por el mismo aro en un programa de televisión.

El presentador fue preguntado por Toñi Moreno en el espacio 'Un año más de tu vida' acerca de su probable paternidad secreta.

Los hijos "no reconocidos" de Bertín Osborne

"Bertín. Te voy a hacer la pregunta que nadie te ha hecho nunca. ¿Cuántos hijos tienes?", dijo ella. "He tenido seis y ahora tengo cinco reconocidos", matizó el cantante al recordar el hijo que perdió con su primera mujer y que murió en sus brazos.

Siempre me he preguntado, ¿cómo no me ha salido un hijo secreto? Me encantaría que pasara

"Siempre me he preguntado, ¿cómo no me ha salido un hijo secreto? Me encantaría que pasara, ¿tú sabes lo bien que me lo iba a pasar? Yo sería el primero que iba corriendo a hacerme las pruebas. No sería como Julio Iglesias...", añadió el cantante entre risas.

