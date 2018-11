Bertín Osborne se abre con María Teresa Campos: "Mi hijo se murió en mis brazos"

Este viernes se emitió el último programa de la temporada de 'Mi casa es la vuestra', que cosechó su máximo de audiencia con un 13,7% de share y 2 millones de espectadores.

La emisión contó con María Teresa Campos como invitada, pero las tornas se giraron y Bertín Osborne, el presentador, acabó siendo entrevistado por la periodista sin darse apenas cuenta.

Tras el desayuno, ambos fueron al jardín. Estaban relajados y el ambiente era propicio para confesiones íntimas. Tanto fue así que Bertín acabó revelándole a su invitada los momentos más duros de su vida.

La muerte de su hijo

El cantante sufrió la pérdida de su hijo Cristian, en 1977, el cual murió al poco de nacer, algo que recuerda con suma tristeza: "Se me murió en los brazos y es una cosa que para mí se queda".

"Fue en un pasillo de La Paz donde murió mi primer hijo y salvaron a mi penúltimo hijo", recordó también, refiriéndose a Quique, que nació enfermo, con una lesión cerebral.

Bertín aseguró en el programa que su niño es un regalo de la vida y tanto él como Fabiola Martínez, la madre y esposa del presentador, intentan que la vida del pequeño sea lo más llevadera posible. Y no solo la de su hijo, sino la de todos los los menores que sufren esta enfermedad. Para ello crearon la fundación que lleva su nombre: "Es nuestra obligación moral ayudar a otros que hagan lo mismo y por eso creamos la Fundación. Quique nos ha unido en nuestro matrimonio", confesó.

La pérdida de su madre

En 1991 Bertín perdió a su progenitora, María Teresa, víctima de cáncer: "Que se te muera una madre es algo horrible… Para eso no estás preparado nunca. Pienso en ella constantemente. Tengo una foto de ella en la mesita de noche".

“Nos han venido muchos golpes a destiempo", recordó el presentador, que se siente culpable por no haber "disfrutado" de ella tanto como le hubiese gustado por haber estado ocupado en su carrera musical.

El fallecimiento de su exmujer

También de cáncer murió Sandra Domecq, la primera esposa del cantante, en 2014, cuando tan solo tenía 51 años. Fruto de esta relación nacieron sus tres hijas, Alejandra, Eugenia y Claudia Ortiz Domecq.

"La madre de mis niñas era una persona espectacular, y muy particular. Sandra nunca no quería salir del campo, decía siempre que de Jerez y que estaba feliz allí", ha revelado.

También confesó que su relación hubiese durado mucho más si ambos no se hubiesen casado tan jóvenes: "No te puedes casar con 21 años. Era inevitable que aquello tuviese fin, pero acabamos muy bien. Fuimos amigos y ella me llamaba mucho para pedirme consejos cuando ya estaba casada con otro”.

¿Viste el programa? ¿Te cae bien Bertín?