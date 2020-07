Antonia Dell’ Atte: "Mi hijo Clemente no fue invitado a la misa de Álex Lequio"

Tras Carmen Sevilla o José Bono, Antonia Dell' Atte fue este miércoles pasado la invitada de Lazos de sangre. El documental prometía ser muy delicado tanto por la inesperada muerte de Álex Lequio como por la reaparición de la la italiana tras el accidente que sufrió con una sombrilla hace unas semanas, pero además la exconcursante de MasterChef Celebrityarremetió duramente contra Ana Obregón.

Aunque la italiana no quiso mostrar la cicatriz por la que le tuvieron que dar 80 puntos y reconstruir varios dientes, sí decidió aparecer en directo en el plató del programa de Televisión Española para hablar con Boris Izaguirre antes del documental.

Antonia Dell' Atte y su accidente "mortal"

"Yo estaba en una playa, estaba tranquila, me quería ir que ya estaba vestida. Entonces me veo en el suelo, hago así y me pregunto qué ha pasado.'Antonia te has golpeado con una sombrilla'. Hago así y veo sangre, se pone todo el mundo a llorar. Me dice mi hermana que son los dientes", aseguró la exmodelo.

"Pido perdón a la gente, pero voy a estar con mascarilla. Hacer ver una cicatriz... Cuando se haga la reconstrucción vendré y la enseñaré. Será una cicatriz divina, esto quedará como una señal divina", continuó sobre su accidente.

Además, Dell'Atte no ocultó ninguno de los malos momentos que vivió en su carrera como modelo y como personaje de la socialité española. Su dura infancia, especialmente por los malos cuidados de su progenitor, fue otro de los temas que quiso aclarar: "Mi padre no era mala persona, no era maquiavélico, lo que no me ha dado en la vida terrenal me lo ha dado en el cielo cuidando de mí", comentó muy emocionada.

Los 'zascas' a Ana Obregón

En un momento muy triste tanto para Ana Obregón como para Alessandro Lequio, su exmarido y padre de su hijo Clemente, la exconcursante de MasterChef Celebrity no tuvo pelos en la lengua. Se mostró muy tranquila pero no dudó en dar varios 'zascas' hacia su 'archienemiga' y lo que fue la infidelidad más mediática de hace unos años.

"Por qué habéis sembrado tanto dolor hacia mí. Se podría haber evitado. Ana necesita una ayuda espiritual. Quiero que encuentre la paz y yo estoy dispuesta a ayudarla. Yo siempre he sembrado el bien. Sé distinguir cuál es el mal y el bien", continuó Antonia con un tono a veces irónico.

Álex Lequio, hijo de Obregón y Lequio,falleció el pasado 13 de mayo a causa del cáncer que padecía. Su hermano Clemente, con el que mantenía una gran relación, sigue en contacto actualmente con la actriz, aunque no fue al funeral de Álex. "Clemente no fue invitado. Luego se enteró que había esta misa. Eso se lo tenía que haber dicho su padre", explicó.

"Ana tendrá toda mi solidaridad siempre y cuando diga un día la verdad. Solo la verdad la dejará libre. Hay mucha verdad que ha puesto debajo de un cajón. Necesita librarse de todo un mundo donde ella misma ha sido víctima de muchas cosas", concluyó la exmodelo.