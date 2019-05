Anabel Pantoja, pillada haciendo algo bochornoso en un supermercado

Anabel Pantoja sigue dando de qué hablar, y no precisamente para bien. Este lunes protagonizó un momento bastante bochornoso en 'Sálvame', donde se emitieron unas imágenes de la joven haciendo algo bastante asqueroso en la perfumería de un supermercado.

El bochorno de Anabel Pantoja en el supermercado

Las cámaras han pillado a la sobrina de Isabel Pantoja cogiendo un desodorante de la estantería, echándoselo y dejándolo posteriormente en la repisa.

Es decir, Anabel ha hecho uso de un producto que no ha abonado y que ha dejado para que otra persona lo compre, pensando que está nuevo.

Avergonzada

Avergonzada pero riéndose de lo sucedido, Anabel reconoció que era cierto. Aun así, trató de excusarse: "Lo usé porque no tenía más remedio", dijo en el programa.

Posteriormente, siguió dando explicaciones: "Soy de las típicas de las que voy al aeropuerto y se echa mucha colonia en las tiendas. Este es un supermercado que estaba abriendo ese día, y no se podía comprar nada porque era la inauguración. No estaba abierto al público y no lo podía comprar. Yo quería llevarme dos, porque había dos por uno", continuó.

En fin, lector, ¿qué te parece este comportamiento?