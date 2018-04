Alfred responde a las críticas tras regalarle a Amaia el libro ‘España de mierda’

La avalancha de críticas contra Alfred García, cantante de ‘Operación Triunfo’ y uno de los candidatos de España a Eurovisión junto a la ganadora de 'OT', Amaia Romero ha sido tal, que los dos jóvenes se han visto obligados a dar su versión y aclarar la polémica suscitada en un vídeo. El objeto de la polémica ha sido el libro que el cantante catalán regaló el pasado lunes a su novia por el día de Sant Jordi, ‘España de mierda’, del escritor Albert Pla.

El vídeo comienza con estas palabras de Alfred: “Hola. Buenos días. Estamos haciendo este vídeo para aclarar la triste polémica que surgió a raíz del regalo que le hice a Amaia por Sant Jordi que fueron una rosa y un libro, el polémico libro de ‘España de mierda’ de Albert Pla”.

Después se puede escuchar a Amaia diciendo lo que significa el escritor para los dos. “Albert Pla es un cantautor que nos gusta mucho a los dos y hablamos de él en la academia y hablamos de este libro en concreto también en la academia”.

“Estamos a muerte con España”

A continuación, Alfred ha aclarado de qué va el libro y lo mucho que están trabajando los dos juntos de cara a Eurovisión: “El libro va sobre las peripecias de un cantautor uruguayo que viene a España aganarse la vida haciendo conciertos y al final, el pobre, no puede hacer ningún concierto en condiciones tal y como está la cultura en España en el libro. Lo queríamos aclarar porque básicamente estamos a muerte con España y estamos súper volcados con Eurovisión, trabajando cada día para quedar en las mejores de las posiciones y hacer un buen trabajo en Eurovisión y la verdad es que no entendemos por qué no se puede regalar un libro a una persona si somos libres de regalar el contenido que sea.

El joven catalán recalca que la novela no tiene nada que ver con ideas independentistas, con las que se le ha llegado a relacionar: “No es un libro que habla de política, no habla de independentismo ni habla mal de España. Simplemente es una sátira del país y creo que estamos haciendo un buen trabajo y nada más. Os mandamos un abrazo a todos. Y nos vemos, a seguir trabajando”.