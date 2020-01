Alejandra Rubio habla sin tapujos sobre la ruptura de María Teresa Campos y Bigote Arrocet

Antes de que saliera la portada de 'Hola' en la que María Teresa Campos (78) desvela cómo Edmundo (Bigote) Arrocet (70) cortó con ella, la nieta de la presentadora, Alejandra Rubio (19), dio unas tajantes declaraciones sobre la ruptura a los reporteros que la esperaban en la calle.

María Teresa y el cantante estuvieron saliendo durante seis años, pero la cosa ha acabado, y de malas formas, ya que él la dejó a ella mediante un mísero whatsapp.

Alejandra Rubio: "En la familia estamos súper contentos"

La hija de Terelu Campos aseguró que ella ve a su abuela "fenomenal" y que en su familia están muy de acuerdo con que María Teresa y Edmundo hayan decidido emprender caminos separados: "Es lo que a ella le viene bien en su vida ahora: pasar más tiempo con su familia. Nosotros estamos súper contentos".

Es lo que a María Teresa Campos le viene bien en su vida ahora: pasar más tiempo con su familia; estamos súper contentos

"Ella necesita estar con su familia. Y el tema 'amor' pues puede estar o no, pero es algo secundario", remató.

Sobre la exclusiva el 'Hola', Alejandra aseguró estar conforme: "Me alegro de que ella explique su versión y que la gente entienda por qué ha pasado todo esto. (...) Las cosas se acaban y ya está".

María Teresa: "Me dijo adiós por WhatsApp"

En la entrevista, la presentadora desvela cómo el humorista la dejó: “Por WhatsApp me dijo adiós, que no le buscara ni le llamara porque sería peor. No me parece bien cómo lo ha hecho”.

La madre de Terelu y Carmen Borrego no se esperaba un final así y lo está pasando muy mal. “He llorado mucho porque él era mi compañía. Mi amigo, mi amante, mi todo”. A pesar de todo lo malo, no quiere "decir nada malo de la persona con la que he estado casi seis años. Voy a contar la realidad. A día de hoy, no me puedo creer que no me quisiera”.

