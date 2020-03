Albert Rivera y Malú no tienen que preocuparse más por el dinero (de momento)

Albert Rivera (40) ya trabaja en el despacho de abogados malagueño Martínez-Echeverría. Tres meses y 20 días después de su retirada de Ciudadanos tras los malos resultados cosechados el pasado 10 de noviembre en las elecciones generales, Rivera, que no descarta volver a la política en un futuro, retoma así su carrera en el mundo del derecho.

Aunque dejar la política era arriesgado, lo cierto es que le ha salido bastante bien, tanto en el ámbito personal como en el profesional, pues ahora ganará muchísimo más dinero que antes y tiene más tiempo para su nueva familia.

Albert Rivera se forra tras dejar Ciudadanos

Cuando Albert Rivera, pareja de Malú, estaba en Ciudadanos, cobraba un total de 140.000 euros anuales, aproximadamente, entre unas cosas y otras, como:

Sueldo de diputado: 3.900 euros + 880 euros de manutención al mes.

Asignación constitucional básica: 2.800 euros mensuales.

Portavoz de la Comisión Constitucional: 1.000 euros al mes.

Sueldo como líder de Ciudadanos: 22.000 euros anuales.

Ahora, sin embargo, Rivera cobrará aún más en su bufete de abogados. El expolítico es ahora presidente del consejo de Martínez-Echevarría, y se estima que los sueldos para este puesto en España oscilan de los 200.000 a los 500.000 euros anuales, recoge 'Vanitatis'.

En Cuatrecases, por ejemplo, bufete que fichó a Soraya Saenz de Santamaría, el director general que más cobra tiene un sueldo de 250.000 euros, según 'El País'.

No solo gana más dinero, sino que está más feliz

Además de cobrar más, presumiblemente, Rivera se encuentra en uno de sus mejores momentos vitales. En su última comparecencia con los medios, a comienzos de marzo, el abogado confesó sentirse muy feliz: "He cargado las pilas. (...) Me he dedicado, sobre todo, al deporte, al descanso y a escribir mucho. Hay mucha más vida a partir de ahora, tengo una nueva vida a nivel personal que me ilusiona muchísimo”, dijo en referencia a su nueva familia.

Este nuevo puesto de Rivera, sin duda, le vendrá genial a la pareja, que está esperando la llegada de su primer hijo. Malú, su pareja desde hace un año, está embarazada. La cantante, de 37 años, lleva tiempo fuera de la música, y está centrada en su nueva vida con el catalán.

El primer hijo de la pareja

Este bebé, presumiblemente niño, seráel primer hijo para la cantante mientras que para el político se trata del segundo, ya que ya tiene una hija, Daniela, de 8 años, fruto de su relación con Mariona Saperas.

Este hijo pone el broche de oro a una relación que se hizo oficial el pasado verano, cuando Rivera salió del hospital, acompañado por Malú.