Alba Carrillo fracasa con su último proyecto (tres meses después de arrancarlo)

Alba Carrillo ha tenido que soportar cómo fracasaba su último proyecto. Se trataba de un trabajo de autopromoción que constaba de un blog personal, una web y un canal de YouTube.

En todas estas plataformas, la exmodelo contaba su vida, su día a día. "Tengo la necesidad de comunicarme con todos vosotros que tanto me seguís y me animáis. Quiero contaros cómo me siento, qué hago y ¡cómo vivo! Este lugar será nuestro punto de encuentro y aquí me encontraréis incondicionalmente", escribió Alba hace tres meses en su blog, cuando comenzó esta "aventura", como ella misma dijo.

Alba utilizaba estas tres plataformas para comentar los asuntos y noticias relacionadas con ella. Los abrió, de hecho, "para contar las cosas de primera mano" y "sin intermediarios". Aún no se sabe con certeza por qué ha decidido cerrar todo esto y dar por sepultado su proyecto.

Sea como fuere, finalmente, y tras doce semanas, la colaboradora de Telecinco ha decidido acabar con este hobby e irse de vacaciones. Actualmente se encuentra en Cerdeña, Italia, disfrutando de unos días en el mar con su pequeño hijo, Lucas.

