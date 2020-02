Ágatha Ruiz de la Prada rompe (de nuevo) con Luismi tras la infidelidad: "Espero no volver a picar"

Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez ya han roto de nuevo. La propia diseñadora, que volvió con el propietario de Desguaces la Torre en Navidad, anuncia ahora en la revista 'Hola' una nueva separación.

Ambos habían regresado en diciembre después de que ella le perdonara su infidelidad con la exactriz porno brasileña, Marcia Di Lele. Una reconciliación que ya ha tocado a su fin.

"Luismi se dio cuenta de que no podía hacer esas cosas [ser infiel] si estaba conmigo, pero está acostumbrado a salir y divertirse. (...) Cuando volví de París, hubo una reconciliación y pasamos las Navidades juntos", asegura en la entrevista la ex de Pedro J. Ramírez, a quien también le perdonó una infidelidad.

"Desde el primer minuto sabía cómo iba a acabar. (...) Esta vez la ruptura ha sido menos traumática de lo que se imaginaba", afirma, tras lanzar piropos hacia su ex: "Todo ha sido muy divertido, un regalo del cielo. Viviría todo otra vez porque me lo he pasado bomba".

Una ruptura ¿definitiva?

A pesar del buen recuerdo que guarda y de que parece que está hecha un lío, asegura que no quiere volver con El Chatarrero y que espera no verle en "mucho, mucho, mucho tiempo".

"Es la ruptura definitiva, estoy haciendo un esfuerzo. Si Luismi me llama para cenar, sé que le diría que sí y es lo que no quiero.Va a ser difícil no picar. Espero que mi fuerza de voluntad y mis amigas me ayuden. Intento pensar en todo lo malo de Luismi para no caer", matiza.

Veremos si Ágatha acaba cayendo de nuevo en la tentación de Luismi... aunque todo parece indicar que lo hará.