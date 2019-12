Adara y Hugo Martín arrasan a Gianmarco con un apasionado beso en 'GH VIP'

Adara Molinero ha vuelto a ser protagonista. En la gala 14 de 'GH VIP' la modelo ha recibido dos visitas muy especiales tras haber visto a su padre la semana anterior. Su nuevo Romeo, Gianmarco Onestini, y su marido, Hugo Martín Sierra, se han reencontrado con ella para ajustar cuentas pendientes.

En esta reunión, Adara ha quedado completamente expuesta ante los espectadores. Las emociones, volatilizadas en el aire, han inundado las estancias en una noche con sabor agridulce que será recordada como una de las más trepidantes de la historia de 'Gran Hermano VIP'.

Adara colapsa antes de los reencuentros

El primer reencuentro se ha producido en el búnker después del tradicional encendido alumbrado navideño de 'GH VIP'. Adara no se esperaba para nada lo que iba a suceder y se ha mostrado sorprendida por las insinuaciones de Jordi González, que le ha preguntado: "¿Crees que Gianmarco está aquí esta noche?".

Seguidamente, la joven ha visionado unos vídeos en los que quedaba patente el fuerte vínculo que ha forjado con el italiano en la casa de Guadalix. "Está situación es muy difícil para mí. Yo no puedo controlar mis sentimientos", ha confesado Adara.

Tras ver algunas imágenes más, Jordi ha desvelado que Gianmarco había ido a la casa para verla. Sin embargo, todo ha cambiado cuando el presentador ha dicho que Hugo Martín también estaba presente. Adara se ha mostrado muy nerviosa y ha roto a llorar mientras repetía: "Esto es muy fuerte para mí".

Adara elige a Hugo Martín para el primer asalto

Antes de que llegase el momento cumbre, Adara ha podido escoger con quién quería reencontrarse en primer lugar. Lo ha tenido claro y ha elegido a su marido y padre de su hijo, Hugo Martín. Gianmarco ha podido presenciar lo sucedido desde otra sala.

Hugo y Adara se han saludado con un abrazo y la conversación ha tenido un tono conciliador. "No he venido a hacerte reproches", ha aseverado el argentino al ver a su aún esposa. Él le ha explicado que ha intentado mantener su convicción hasta el último momento pero que no estaba a gusto con lo que había visto. Adara ha cortado su discurso con una pregunta: "Esto ha sido todo sin querer, ¿tú realmente quieres tener aquí esa conversación?".

El padre de su hijo ha captado que esa sala observada por millones de espectadores no era el lugar más adecuado, ni más rentable, para airear sus intimidades. Hugo ha procedido entonces a hablar del concurso de Adara y a intentar tranquilizarla. Los dos han acordado tener una conversación fuera y el argentino ha dejado abierta una pequeña puerta para la reconciliación: "Estoy decepcionado, no te voy a mentir, pero tampoco puedo decir que te dejé de amar".

Adara ha intentado lanzarle preguntas relacionadas con su relación para averiguar si alguna de sus críticas había provocado un cambio actitudinal. Hugo ha intentado esquivarlas con su labia de galán de telenovela. Sin embargo, cuando su pareja se marchaba, ha ocurrido un inesperado giro de guion. Ambos se han fundido en un beso de película romántica mientras exhalaban pasión por los poros. Después de lo sucedido, Adara ha vuelto a evidenciar su confusión: "Buah, madre mía. Estoy súper liada".

¡Adara se despide de Hugo con un beso! ¿Qué pensáis?🔁 WTF!❤️ Muero de amor#MeGustaGHVIPGala14pic.twitter.com/pMWTc3Prbv — Gran Hermano (@ghoficial) December 5, 2019

Gianmarco, el segundo plato de Adara

Gianmarco se ha quedado completamente destrozado tras el intenso deseo carnal que Adara y Hugo han plasmado en su beso. El italiano ha roto a llorar en directo, percatándose de que quizás solo haya sido un mero pasatiempo para su compañera de concurso.

Hecho trizas, Gianmarco ha entrado a la sala para hablar con Adara. El italiano ha expresado sus sentimientos hacia la modelo: "Siempre he luchado por lo que he sentido". Además, le ha preguntado si tiene que seguir esperándola, tal y como ha hecho todo este tiempo. "No lo sé", ha respondido la joven, que se ha mostrado distante y glacial ante el hombre que parecía haber tocado su corazón.

Ya no es la misma mirada, ¿o me equivoco? Gianmarco a Adara

Adara ha contado que necesita tener "conversaciones más profundas" para poder aclararse. Le ha preguntado a Gianmarco si comprende su situación. El italiano ha contestado: "Yo siempre lo he entendido". Antes de marcharse, el galán de Bolonia le ha lanzado una frase: "Ya no es la misma mirada, ¿o me equivoco?". Ella le ha despedido con otro "no lo sé".

¡Así ha sido la despedida de Gianmarco y Adara! ¿Qué os ha parecido?🔁 NO PUEDO PARAR DE PARPADEAR❤️ Qué fuerte#MeGustaGHVIPGala14pic.twitter.com/4Al7P7CLgB — Gran Hermano (@ghoficial) December 5, 2019

Tras el chasco, Gianmarco ha conversado con Jordi y ha expresado su decepción: "Yo creo que al final a ella no le intereso". Ha expuesto que no entiende que ni si quiera le haya pedido que la espere para poder hablar fuera. Un duro mazazo que ha dejado las ilusiones del italiano reducidas a pedazos.

Adara se salva frente a Estela Grande

La transparencia de Adara, y su capacidad para conmover al público han vuelto a hacer su magia. La modelo ha sido salvada frente a Estela Grande, que tiene muchos frentes abiertos en los programas de Mediaset.

Ahora solo queda esperar para ver si Adara decide reconstruir su matrimonio o vuelve a sorprender al público con nuevo arrebato sentimental. Aunque, decida lo que decida, ya se ha coronado como absoluta protagonista de 'GH VIP 7'.

Y tú, ¿qué opinas de la actitud de Adara?