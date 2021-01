El caos formado en numerosas ciudades españolas a causa del paso de la borrasca Filomena ha movilizado a algunos políticos. A algunos, no a todos, al menos que sepamos.

Mientras unos criticaban las gestiones que se estaban haciendo desde sus casas y otros instaban a la población a colaborar para retirar la nieve, otros salieron a la calle a remolcar automóviles atrapados en la nieve.

Este último parece haber sido el caso de Santiago Abascal, quien ha sido captado remolcando un autobús, o al menos intentándolo. La instantánea ha despertado, cómo no, diversidad de opiniones.

Polémica por esta foto de Santiago Abascal "remolcando un autobús"

El líder de Vox fue fotografiado ayudando al conductor de un autobús interurbano de Madrid. El vehículo se quedó atrapado en la nieve a causa de la fuerte borrasca. Abascal, entonces, decidió sacar su Jeep Commander, su todoterreno adquirido en el año 2015, para echar una mano.

Al menos eso es lo que reflejan dos fotos que ha publicado un usuario de Twitter, llamado Nacho. "Me manda estas fotos un amigo que se ha encontrado a Santiago Abascal remolcando un autobús en la calle. ¡Qué tío más grande!", ha escrito junto a las instantáneas:

Me manda estas fotos un amigo que se ha encontrado a Santiago Abascal remolcando un autobús en la calle 😂 ¡Qué tío más grande! pic.twitter.com/kOcT2oVbS2 — Nacho RS (@nacho_rs_) January 11, 2021

El tuit, publicado este lunes, está causando mucho revuelo, como casi todo lo que tiene que ver con Abascal. Mientras unos aplauden el gesto del político y le dan un valor inconmesurable, otros dudan de la espontaneidad del suceso. Es decir, los hay que piensan que las fotos las hizo alguien del equipo de Vox y las filtró a las redes sociales interesadamente.

Otros políticos que también ayudaron tras Filomena

Estas fotos de Abascal no ha sido la únicas del estilo que han corrido por las redes en los últimos días. También hemos sido testigos de la labor de Pablo Casado, líder del PP, sacando nieve con una pala, y de la del alcalde de Madrid y portavoz nacional del mismo partido, José Luis Martínez-Almeida, empujando coches en las carreteras para desatascar la zona.

Casado (@pablocasado_) ha estado retirando nieve hoy en varios centros de salud de Madrid donde se hacen pruebas COVID. Gran gesto. @popularespic.twitter.com/L7bM1TojLq — Fernando H. Valls (@FernandoHValls) January 10, 2021

Insisto en el mensaje: estar en la calle supone un peligro para la integridad física. #QuedateEnCasa#FilomenaMadridpic.twitter.com/ggjPB64wmQ — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) January 9, 2021

Independientemente de la motivación de estos gestos, merecen ser alabados, ¿no crees? ¿O quizá no era necesaria la foto? ¿O lo que no se cuenta no existe? Debate abierto.