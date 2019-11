El enfado de Risto Mejide tras leer que Laura Escanes había abandonado a su hija para irse de copas

Laura Escanes reapareció ante los medios en Barcelona este lunes en la gala 'People in Red', organizada por la Fundación Lucha contra el Sida, después de haber estado alejada del foco mediático casi dos meses tras convertirse en madre el pasado mes de octubre.

Su reaparición en un photocall ha despertado algunas críticas entre los usuarios de las redes sociales que no han visto con buenos ojos que dejara a su bebé, Roma, en casa pero el titular de ‘Crónica Directo’ ha traspasado todos los límites: "Laura Escanes abandona a su hija para irse de copas".

El titular ha dejado atónita a la influencer, según ha comentado en su cuenta de Instagram. “Decidme que no estáis alucinando, me parece alucinante que aún haya artículos así. En fin. Me reclaman”, señala mientras tiene a su hija en brazos.

Este título no sólo ha enfadado a Laura Escanes, sino también a su marido Risto Mejide. El publicista ha arremetido contra la periodista que escribió la noticia tachando al titular de "machista" y repugnante".

“Cuando me preguntan qué hace un publicista presentando 'Todo es mentira', me remito a "periodistas" como Arnau Vila. Pasen y lean. Si periodismo es escribir titulares tan machistas y repugnantes como éste, yo me alegro de no ser periodista, oiga”, ha escrito este miércoles en su cuenta de Twitter.