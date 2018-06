Las revelaciones de Pilar Urbano sobre los reyes y sus ataques contra la reina Sofía, Cristina y Urdangarin

La periodista y escritora, Pilar Urbano, acudió al programa ‘Chester’ de Risto Mejide y habló abiertamente de varios temas acerca de la familia real, un campo que domina a la perfección. Uno de los primeros secretos que desveló es que, a pesar de que siempre se ha creído que el rey Felipe VI siempre estuvo dispuesto a luchar por casarse por amor, hubo un momento en el que no fue así: “Si [los reyes Juan Carlos y Sofía] me hubiesen dicho que no habría renunciado a Letizia, aunque se hubiese abierto la tierra bajo mis pies”, le confesó el monarca dos días antes de la boda del rey Felipe VI y Letizia,

Después continuó relatando: “Felipe me dijo ‘soy el único español que ha nacido con un destino reinar y trasmitir el trono a mi sucesor. Si yo no cumpliese con eso por un capricho, un deseo del corazón, un afecto, estaría traicionando mi destino y mi deber’”.

Sin embargo, antes de hacer oficial su noviazgo con la entonces presentadora del Telediario, Letizia Ortiz, fue tanteando a su familia: “Primero probó con sus hermanas, que lo apoyaron, luego con sus tías, consultó a Felipe González, con Aznar, con Calvo Sotelo, no sé si con Zapatero. Cuando ya había un ambiente propicio es cuando se lo dijo a los reyes y les dio un ultimátum: ‘No me casaría sin amor, lo encuentro una tortura, con Sannum ya lo conseguisteis, pero con Letizia, no’”.

El emérito convocó una reunión de élite cuando imputaron a Cristina

Después habló del ostracismo al que ha llevado el rey Felipe a su hermana la infanta Cristina tras el caso Nòos: “Con su hermana ha hecho el cortocircuito, su hermana era su hermana del alma. Primero la ha expulsado de la familia Real, representaciones, de España, la ha expulsado del ducado de Palma y le ha dicho que no se instale en España”.

A continuación confirmó la teoría de que fueron Felipe y Letizia, no sólo ésta, los que decidieron poner tierra de por medio con Cristina e Iñaki.“Felipe es totalmente distinto a su padre. Cuando Torres Dulce le presentó sus respetos, le dijo: ‘A la infanta, trátela como a cualquier ciudadano’. Y él le contestó que se había comprometido con el rey (Juan Carlos). Y entonces Felipe le dijo: ‘El rey soy yo'”, ha relatado Pilar.

El que nunca ha dejado de lado a la hermana del rey, ha sido su padre, Juan Carlos. Cuando la imputaron, convocó una reunión de élite: “Se reunieron el rey, el jefe de gobierno Rajoy, el jefe de la casa, el ministro de justicia Gallardón y el fiscal general del Estado, Torres Dulce. Se habla con Pedro Horrach y el fiscal hace un documento que se llama hoja de ruta, donde dice los pasos que hay que hacer para que la infanta no sea imputada. Intentaron tratar de recusar al juez: le persiguieron, expiaron, le ponían silicona en las cerraduras, palillos, piedrecitas, excrementos humanos en la puerta de casa y le rajaron las ruedas del coche. Le ofrecieron llamar a la infanta como testigo a cambio de no recurrir la sentencia de Roca y los demás, pero el juez se negó”.

“Los abogados de la infanta Cristina o el colegio de sus hijos los paga Juan Carlos”

Pilar Urbano se muestra tajante con la entrada en prisión de Iñaki Urdangarin. “Tiene que entrar en la cárcel. Si no entra, Felipe VI se juega la Corona”. Además, tiene claro que la infanta Cristina “no debería de haber sido absuelta”. “Es muy fuerte. Entra imputada y sale absuelta, y no desmontan ni uno solo de los 14 motivos de impugnación que tenía el juez que le imputaba. Ni uno”, declaró.

La autora de ‘Pieza 25. Operación Salvar a la Infanta’ ha revelado otro gran secreto: una parte importante de los gastos que genera la familia de Cristina e Iñaki los costea el rey emérito en la actualidad. “Los abogados de la infanta o el colegio de los niños los paga Juan Carlos”, ha indicado.

El motivo por el que la reina Sofía rompió su amistad con Pilar

También ha hablado de las polémicas declaraciones que la reina Sofía le hizo en una entrevista acerca de su opinión sobre la homosexualidad, que ella recogió en su libro ‘La Reina muy de cerca’ y de las que después se hizo eco la prensa.

“Puedo comprender que haya personas con otra tendencia sexual, pero ¿que se sientan orgullosos por ser gays? ¿Que se suban a una carroza y salgan en manifestaciones?”, fueron las polémicas palabra que plasmó Pilar y que dinamitaron su relación con la reina.

“El libro estaba autorizado pero cuando vieron que la prensa se hacía eco de las protestas del lobby gay, desde la Casa Real dijeron que eso no podía haberlo dicho la reina… La reina lo había dicho”, explicó Pilar a Risto. “Esta opinión crea un cisma en el gobierno, al frente del cual estaba Jose Luis Rodríguez Zapatero. La reina fue poco oportuna porque en ese momento el tema del matrimonio gay estaba en debate político en el Parlamento”.

Pilar: “La reina ni reina, ni gobierna ni pinta nada”

Pilar señaló que Casa Real desmentía las declaraciones que ella había recogido en su libro. “Lo de siempre, matar al mensajero”, expresó. Sin embargo ella dejó claro todo lo tenía en los correos que se habían intercambiado. “Presenté todos los emails. Yo había tenido un montón de conversaciones con ella”. Además, desveló que la reina Sofía le pidió que aguantara el tirón. “No me pidió disculpas. Ellos no piden disculpas ni dan las gracias nunca. Me dijeron que habría un momento de desagravio”.

La experta en Casa Real también dio su opinión acerca de cuál cree que es el papel de la reina Sofía: “La reina ni reina, ni gobierna ni pinta nada. Ella es una consorte que va como un adorno regio cuando el rey le dice que vaya a los actos. ¿Qué es lo único que le queda a la reina? Poder ser madre, formar familia y opinar”.